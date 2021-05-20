杜特蒂上任後軍警加薪　吸引大批護理人員改行

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菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，艾莫拉（Jaime Almora）今天在菲國參議院聽證會說，菲律賓目前的2019冠狀病毒疾病病例數「根本超出現有醫院人力的負荷」。
他指出，菲律賓越來越多護理人員染疫，在醫院被隔離，醫院的護理人力因此大為減少。
菲律賓護理協會（PNA）會長雷耶斯（MelbertReyes）也說，很多菲國護理師選擇從事非護理工作，因為那些工作薪水更高、福利更好。
他表示：「這其實不是護理師短缺，而是分布問題。我們有護理師在教育部、消防局、矯正局（BuCor）、國家警署和非護理職務。這主要因為薪資福利，也因為政府給予我們護理師的重視（不足）。」
艾莫拉說，目前有9000名護理師在菲律賓國家警署從事非護理工作。
他表示，菲國軍警人員薪資「大幅調漲，使醫院護理人員大量外流」。
杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後大幅調升軍警薪資。2018年起最低階的菲律賓警察基本月薪調漲為2萬9668披索（約新台幣1萬7000元），較原本的基本月薪調漲一倍；2019年起，所有菲律賓軍警人員調薪幅度達72.18%。
菲律賓今天通報新增4700例武漢肺炎確診、136人不治，累計確診病例達115萬9071例、1萬9507人病逝。（編輯：陳惠珍）1100519