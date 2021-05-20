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濕衣下班、尿道感染！醫護心酸4訴求「便當店勿拒送飯」

▲廖威廉分享醫護4個訴求。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉分享醫護4個訴求。（圖／翻攝廖威廉臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-20 08:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，連日確診個案破百，全台灣升級三級警戒，男星廖威廉18日在臉書PO出一段與護士的對話，公開第一線醫護人員每天隔離衣濕著下班，沒有辦法上廁所的工作狀態，並為醫護人員聲援4大訴求，請便當店不要排斥接急診室、醫院的訂單，也呼籲大眾不要對醫護人員發脾氣，多點同理心。

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▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
與廖威廉對話的護士透露，每天一上班就是穿上全套隔離衣兔寶寶裝，戴髮帽、護目鏡、N95、鞋套，大大增加感染泌尿道的機率，「最難過的莫過於我們沒東西吃，沒辦法喝水上廁所，回家害怕連累家人」，護士也提到採檢量暴增，大家隔離衣都是濕著下班的，心酸透露：「急診室就像戰場，我們都是炮灰，請不要對著我們發脾氣耍態度，我們也都很累了。」

廖威廉也聲援該名護士，為他轉貼4大訴求：「一、便當店（外送）的朋友，請不要排斥接急診室或醫院的單。二、乖乖待在家，不要再亂跑。三、沒有很緊急的朋友不要再跑醫院，如果真的有狀況，可能也會需要等待，請大家多點耐心。四、請大家不要對醫護人員發脾氣，多點同理心。」廖威廉說：「讓我們減低醫護人員的壓力，幫他們加油，讓所有的確診者都能夠戰勝這場疫情。」

▲廖威廉呼籲便當店接單不要排斥急診室或醫院。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉呼籲便當店接單不要排斥急診室或醫院。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉曝第一線護士工作狀態。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲前線護士透露在急診室工作像炮灰，回家又害怕連累家人。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉曝第一線護士工作狀態。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉曝前線護士採檢量暴增。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉曝第一線護士工作狀態。（圖／翻攝廖威廉臉書）
▲廖威廉公開前線護士4大訴求。（圖／翻攝廖威廉臉書）
 

 

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