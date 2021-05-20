NOW早報／比唐鳳實聯制快！他用LINE神器一刷進店被讚爆

比唐鳳實聯制還快！他用「LINE神器」一刷進店 用戶讚爆





我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣本土疫情升溫，目前已經連續四天單日確診個案超過百例，店家因配合政府防疫，開始實施「進店實聯制」，民眾如果要進入商家，都必須填寫姓名以及電話才能夠入內，不過，不少民眾嫌麻煩，覺得浪費時間，有的乾脆直接不出門，有的則是亂寫一通，造成店家困擾。對此，就有網友在「Dcard」貼文指出「這個LINE的系統真的超好用，只要掃描店家的QR碼，然後客人只要第一次用的時候填電話跟名字，之後去別的店家只要掃QR碼，他就直接不用再填，重點是，他會幫你完整紀錄你28天內所有去過的店家，只能說防疫人人有責，能馬上想到要建立這個系統的人給一個讚」。

對此，網友紛紛回應「這個好用」、「哈哈哈發現的太晚，前幾天去超商填到手好酸」、「真的佩服那些開發這些軟件的人欸」、「真的一刷就過，還能看到紀錄欸」、「感謝分享+1終於不用人擠人寫資料了」、「哇！竟然有人比唐鳳還要快的嗎」、「哇！這也太方便了吧...馬上先來用」。而從貼出的照片可見，這是一個叫做「防疫實聯衝衝衝」的非官方LINE帳號，經過《NOWnews》記者實測，只要加入該非官方帳號之後，點選「首次使用綁定及資料變更」，便可輸入您的姓名以及電話，緊接著綁定完成後，要進入店家前直接掃描QR Code，上方就會跳出「在LINE中打開」的圖樣，點選後就會開始加載畫面，而且僅需要在第一次輸入資料，往後只需要掃描店家QR Code即可進入店家，而且還有28天行蹤紀錄，相當貼心，目前該帳號已經有高達120餘萬人加入。

▲網友分享使用LINE非官方帳號「防疫實聯衝衝衝」進行填寫資料，只要綁定成功，以後進店家掃碼就能通行，非常方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）

今日天氣／高溫炎熱！南部有局部38度以上極端高溫機率

今（20）天仍為高溫炎熱的天氣，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、北北基、宜蘭近山區或河谷、花蓮縱谷及臺東有局部36度以上高溫，尤其南投及南部地區有局部38度以上極端高溫的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星陣雨，午後宜蘭地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。





看過來！簡訊實聯制上路 3步驟5秒完成





行政院昨（19）日舉行「簡訊實聯制」記者會，行政院政務委員唐鳳指出，疾管家line帳號中底下功能右上角，已經有「實聯制掃碼」功能，選擇後便可以掃描店家QR CODE，按下連結、發送簡訊，短短3步驟5秒鐘就完成。也就是掃描QR CODE後，會出現現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認後送出就完成，是專屬1922的掃碼程式。如果手機有內建掃碼功能，也同樣可以使用，不需要打開疾管家line帳號中的掃碼功能。至於沒有照相功能的手機，如何使用？民眾只要打開簡訊功能，將收件人輸入1922，在訊息欄位上輸入店家碼，不需在意有沒有空白，只要輸入數字，再發送簡訊即可。

至於店家，今日下午三點就開放民間店家線上申請( https://emask.taiwan.gov.tw/real/ )，店家完全免設備，有統編的可以法人店家申請，其他則可用個人店家做申請。按照步驟、進店家頁面按登錄、填寫資料與手機號碼認證，就能下載QR CODE在店內供民眾掃碼使用。而面對消費者時，只要確認消費者的簡訊中有店碼與收件人1922即可。唯一要注意的是，大家常用的LINE帳號裏頭的掃碼功能，是不支援這個簡訊實聯制的。所有簡訊實聯制不收任何費用，且免留個資給店家，簡訊僅留給電信業者供疫調使用，但28天後就會刪除。行政院也強調，這個「簡訊實聯制」與現行所有的實名制功能不相牴觸、沒有互斥，民眾與店家可自由選用，但鼓勵民眾試用。

抗疫中藥「清冠一號」專案製造准了 但需中醫師處方使用

因應新冠肺炎疫情需要，衛福部同意已取得「台灣清冠一號濃縮製劑」外銷專用藥品許可證的藥廠，可依藥事法第48條之2規定，向衛生福利部申請專案製造，並已核准第1家藥廠「台灣清冠一號濃縮製劑」專案製造，目前並積極審查其他藥廠專案製造申請案。不過，由於該藥品須由中醫師處方使用，核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止，衛福部也呼籲民眾應由中醫師診斷臨床症狀後給予用藥，確診者更勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大。

▲衛福部已核准抗疫中藥「台灣清冠一號濃縮製劑」專案製造，但強調應經中醫師處方，民眾勿自行購買服用。（圖／資料照片，記者李春台攝）

1圖秒懂！確診者牽連身邊「9類人」 醫：不是只有你的事





國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（19）天宣布又增加267名本土確診案例，各級政府無不繃緊神經防疫。但似乎仍有部分民眾不願配合規定，脫序行為屢屢登上媒體版面。對此，ICU醫師陳志金在臉書上轉發一張圖片，清楚顯現出一旦有人確診，都會對身邊人帶來擴散出去的「蝴蝶效應」，直呼防疫「真的不是只有你的事！」

▲一張圖說明一旦有人確診新冠肺炎，對身邊的人會造成多大影響。（圖／翻攝自「ICU醫生陳志金」臉書）

口罩「雙層戴、打結」誰有效？住院醫曝正解 再揭1地雷





台灣本土疫情持續升溫，全國今（19）日進入防疫三級警戒，民眾出入除了商家、大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。不過到底口罩該怎麼戴才能真正避免飛沫傳染，而非流於「出入通行證」呢？北部一名劉姓住院醫師就指出，美國疾病管制中心於2021年2月19日發布一篇研究報告，分析比較「無打結的單層口罩」、「打結的醫用口罩」、「醫用口罩外加布口罩 」等三種口罩穿戴方式的效力，而其中不論是布口罩或是醫用口罩均為三層材質，並透過實驗分析出何種口罩穿戴方式能讓有效降低或防止接受咳嗽時飛沫顆粒噴濺出去的程度。

而根據實驗結果可以觀察到，不論是對於「飛沫噴濺者」或是「飛沫接受者」來說，在「醫療口罩外面配戴一層布口罩」都擁有最佳的防護效果，而主要的原因是在於外層布口罩可以有效增加內層醫療口罩的密合度，解決了單層醫療口罩側邊可能「漏風」的缺點。這名北部住院醫師也強調，不論民眾出門在外配戴口罩的方式為何，最重要的是要讓口罩「密合」、「貼緊臉頰」，才能避免讓飛沫從口罩的兩旁噴出。美國CDC於今年4月6日時也公布了最新升級口罩佩戴的方式，強調要防止染疫需確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，不建議同時佩戴兩個醫用口罩，只需在一般口罩外多戴一個布口罩即可，另外，若配戴的是N95口罩則建議單獨使用。（編輯：許苡晴）