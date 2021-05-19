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全國一致升至第三級 持續提升醫療量能指揮中心強調，目前尚無升四級之必要，並將採取相關應變措施，強化防疫量：
一、 全國標準一致，地方一體執行，以指揮中心發布之指引與標準貫徹執行。地方若有資源及人力不足之處，指揮中心全力協調、協助。
二、 指揮中心邀集地方政府每日召開全國防疫會議，由陳宗彥副指揮官、衛生福利部石崇良次長主持，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息，會議後將增開一場記者會，由陳副指揮官澄清錯誤不實訊息。
三、 醫療量能充足，民眾不必擔心，持續提升4大醫療量能，中央全力支援地方需要：
1. 篩檢站：在熱區點增加篩檢站，再次要求地方政府對有症狀者開設「綠色通道」，也再次要求地方政府須於第一時間（確診後6小時內，深夜時間除外），將確診患者依症狀分級，送至集中檢疫所或醫療院所。
2. 防疫旅館：截至5月18日止，全國防疫旅館使用率達到59.03%；要求地方政府持續擴充防疫旅館數量。
3. 集中檢疫所：目前有39所，使用率55%，將再持續盤整增加約2,000間，確保在任何時間都有房間供緊急使用。
4. 專責及應變醫院：已啟動全國專責醫院及傳染病防治醫療網網區/縣市應變醫院，共可提供專責病室2,412間及負壓隔離病室1,068間，並要求其他所有收治醫院按照指揮中心應變機制，全面擴大專責病房數量。
無接觸史、活動史者 勿前往篩檢增加感染風險網路上有許多醫護人員發出文章，表示一整天穿著隔離衣無法進食、喝水，甚至無法上廁所，急診醫療量能緊繃。對此指揮官陳時中呼籲民眾請把篩檢留給有相關接觸史、有症狀之民眾，無相關活動史、無症狀者請勿前往篩檢，避免接觸其他感染者，反暴露風險中。
有相關活動史且無症狀者，請與他人隔離14天 ，有症狀戴口罩前往篩檢，並主動告知接觸史。有接觸史且有症狀者，請正確配戴口罩前往篩檢並遵從醫護人員指示等待。
1922常見三大問題 有疑慮先看這邊Q1.我最近曾去過確診者去過的地點，該注意什麼？
A：若沒有出現疑似症狀，請進行自我健康監測，期間可正常生活或上班、上學，以及搭乘大眾運輸工具外出，但務必全程配戴口罩。若出現疑似症狀，請配戴醫用口罩前往社區採檢醫院，應避免搭乘大眾運輸工具，並告知醫師接觸史、暴露史。
Q2.我已完成採檢，檢驗結果何時會出來？等候檢驗結果期間應注意什麼？
A：如果檢驗結果為陽性，將由地方衛生單位主動通知並安排就醫；若採檢後三天仍未接獲通知，表示檢驗結果為陰性。採檢後3天應避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，外出時應全程配戴口罩。
Q3.我有朋友／家人被通知確診，至今我還沒收到衛生單位通知，該怎麼辦？
A：若與確診個案於症狀發生前3天至隔離前有密切接觸（如同住、共同用餐、或面對面15分以上接觸），請先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知。等猴期間若出現疑似症狀，請聯繫衛生局或撥打1922，再依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。
資料來源：健康醫療網 全國升第三級管制 無症狀、無接觸史者勿前往篩檢
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