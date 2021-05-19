民間力量加入 醫事行動聯盟徵集高雄後備防疫人員抗疫
COVID-19疫情肆虐，台灣已經連4日本土陽性確診案例都突破百人，已經對國人生命健康造成威脅，源自於高雄的醫事行動聯盟今（19）日發起徵集後備防疫人員行動，超前部署，統籌可用人力，並在需要投入之時，由「高雄市政府第一級流行疫情指揮中心」統一調配運用，希望能結合民間力量，協助政府共同抗疫！
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-19 22:29:47
醫事行動聯盟召集人楊佩樺表示，全國數日來已累積超過一千名以上確診案例，無論是病例數最多的雙北，或是中南部縣市，都必須全力戒備，動員一切能量來遏止疫情擴散，高雄市目前雖然確診數量並不多，但台灣是一日生活圈，也有不少北部確診者有高雄足跡，或是高雄人至北部不幸染疫，日前的仁惠醫院感染案，就是一個例子。
醫事行動聯盟則指出，此次行動由醫師吳欣岱、護理師楊佩樺、專科護理師張丹菁共同發起，楊佩樺說，基於「同島一命，同城共生」的理念，醫事行動聯盟深知抗疫是全體總動員，才能夠獲勝的艱困戰役，因此於臉書上發起後備「醫護人力」、「疫調公衛師」、「公衛護理師」等專業人員的徵召，透過預先填寫網絡表單的方式，超前部署，統籌可用人力，並在需要投入之時，由「高雄市政府第一級流行疫情指揮中心」統一調配運用。
楊佩樺強調，這些後備人員已經具有相關專業知識，可以在最短時間內，透過衛生相關局處的加強訓練，直接投入到抗疫戰線，為自己居住且深愛的家鄉高雄，貢獻一己心力，政府、民間共同抗疫。
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