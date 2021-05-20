強烈氣旋陶特襲印度　至少61人死亡百餘人失蹤

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綜合印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體報導，陶特昨天登陸古茶拉底省肆虐後，今天上午已減弱為「特強氣旋風暴」（Very Severe CyclonicStorm），但已在馬哈拉什特拉省沿海4個縣造成至少16人死亡，近10萬人被迫離開家園轉移到安全地區。
印度新聞信託社（PTI）引述古茶拉底省官員表示，陶特肆虐古茶拉底省12個縣，至少造成45人死亡；其中又以阿姆瑞里縣（Amreli）受創最為嚴重，據報有15人死亡。
此外，陶特也侵襲印度西岸外海的鑽油平台和接駁船隻，印度海軍和海岸警衛隊昨天展開搜救行動後，已把薩佳布山（Sagar Bhushan）鑽油平台的101名工作人員救出，在帕爾加爾鎮（Palghar）附近擱淺的接駁船GAL Constructor號上的137人也全數獲救；而另一艘已於17日沉沒的接駁船P305上的273人，也有184人獲救，還有89人失蹤。
印度海軍和海岸警衛隊表示，仍持續搜救在海上失蹤的百餘人。
印度總理莫迪今天搭機前往故鄉古茶拉底省視察災情，並與同黨的省長魯帕尼（Vijay Rupani）等人討論後宣布，提供古茶拉底省100億盧比的財政援助救災。
同樣受災的馬哈拉什特拉省，因非莫迪所屬印度人民黨（BJP）執政，似乎沒有獲得與古茶拉底省同樣的待遇。
但莫迪宣布，在陶特中喪生者家屬將獲得20萬盧比（新台幣7萬6400元）的慰問金，傷者可獲得5萬盧比（新台幣1萬9100元）的慰問金。
印度氣象局表示，陶特在接下來12小時將降為低氣壓，並在未來兩天持續向拉吉斯坦省東北部及北方省移動。
當陶特尚在印度北部肆虐之際，印度氣象局警告，新的熱帶氣旋雅思（Yaas）正在印度東岸的孟加拉灣生成，可能會在27日席捲印度東岸的奧里薩省（Odisha）和西孟加拉省（West Bengal）。（編輯：韋樞）1100519