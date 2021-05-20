  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土疫情延燒！醫曝「2原因」籲：真的該升4級時就升4級

▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，呼籲「真的該生4級時，就生4級。」（圖／經濟部提供）
▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，呼籲「真的該生4級時，就生4級。」（圖／經濟部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 06:44:50

台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。對此，萬芳醫院醫師潘建志在臉書提出「2原因」反對滾動式調整，他呼籲「真的該升4級時，就升4級。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

潘建志發文表示，自己在一周前，萬華兩茶室女確診時，就判斷是第3起社區群聚，他認為根據指揮中心SOP，單周3起社區群聚，應該升到3級警戒。「如果當時開始徵用旅館，現在集中檢疫所已足夠。7天來，先是雙北市三級，很快全國停課，再到昨天全國升三級。太多確診源自萬華，加上基因定序，證明萬華茶室不但是社區群聚，還是最大感染源。我不贊成首長們 2.5，2.8， 2.9，3.0的升級法，不贊成中間路線修正主義滾動式調整。」

▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）

潘建志並列出兩個反對的原因，其一，「定了標準就要嚴格執行，否則請修正標準。因為上行下效，自已先做到，才能要求民眾認真守法。有人走路流汗，所以口罩拉到下巴，可以藉口說是滾動式調整嗎？其二，「民眾注意力是珍稀資源，滾來滾去變動，大家搞不清楚狀況。例如昨日要民眾輕症在家等，今日改要求速送集中檢疫所或醫院，我相信很多人還不知道。」

「量子物理學，弱交互作用中宇稱不守恆。應該逆時鐘的時候，上帝也會變成左撇子。」文末，潘建志直言「真的該升4級時，就升4級，別再滾動式調整。」（編輯：許苡晴）

▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，認為「真的該生4級時，就生4級。」（圖／翻攝自潘建志臉書）
▲萬芳醫院醫師潘建志在臉書表示，不贊成「滾動式調整」，他並提出「2原因」，呼籲「真的該生4級時，就生4級。」（圖／翻攝自潘建志臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.91%21.09%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
87.93%12.07%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.44%4.56%
2021-05-17-2021-05-19
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀