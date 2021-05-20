本土疫情延燒！醫曝「2原因」籲：真的該升4級時就升4級

台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。對此，萬芳醫院醫師潘建志在臉書提出「2原因」反對滾動式調整，他呼籲「真的該升4級時，就升4級。」





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潘建志發文表示，自己在一周前，萬華兩茶室女確診時，就判斷是第3起社區群聚，他認為根據指揮中心SOP，單周3起社區群聚，應該升到3級警戒。「如果當時開始徵用旅館，現在集中檢疫所已足夠。7天來，先是雙北市三級，很快全國停課，再到昨天全國升三級。太多確診源自萬華，加上基因定序，證明萬華茶室不但是社區群聚，還是最大感染源。我不贊成首長們 2.5，2.8， 2.9，3.0的升級法，不贊成中間路線修正主義滾動式調整。」





▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）

潘建志並列出兩個反對的原因，其一，「定了標準就要嚴格執行，否則請修正標準。因為上行下效，自已先做到，才能要求民眾認真守法。有人走路流汗，所以口罩拉到下巴，可以藉口說是滾動式調整嗎？其二，「民眾注意力是珍稀資源，滾來滾去變動，大家搞不清楚狀況。例如昨日要民眾輕症在家等，今日改要求速送集中檢疫所或醫院，我相信很多人還不知道。」





「量子物理學，弱交互作用中宇稱不守恆。應該逆時鐘的時候，上帝也會變成左撇子。」文末，潘建志直言「真的該升4級時，就升4級，別再滾動式調整。」（編輯：許苡晴）



