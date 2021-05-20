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台灣防疫出現危機　彭博：自滿侵蝕唯一防線

▲有外媒點出，台灣目前最大的問題就是「疫苗接種率」和「篩檢率」過低，加上自滿導致防線被衝破，要想控制疫情，可能還得再等上一段時間。（示意圖／取自免費圖庫）
▲有外媒點出，台灣目前最大的問題就是「疫苗接種率」和「篩檢率」過低，加上自滿導致防線被衝破，要想控制疫情，可能還得再等上一段時間。（示意圖／取自免費圖庫）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-20 06:56:26

台灣的新冠本土病例大增，在國際社會的防疫美名岌岌可危。不少外媒紛紛針對此事撰文，分析可能原因及挑戰，《彭博社》19日就又撰文提到，目前台灣最大的問題就是「疫苗接種率」和「篩檢率」過低，要想控制疫情，可能還得再等上一段時間。

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《彭博社》19日以「自滿讓新冠病毒侵蝕台灣唯一防線」（Complacency Let Covid Erode Taiwan’s Only Line of Defense）為題，點出台灣在這波疫情中最大的問題，首先是篩檢率過低，與鄰近國家相比，台灣截至16日，每1000人中只進行了約0.8次檢測，而提高檢測量是了解病毒傳播的重要途徑。

由於本次新冠疫情，無症狀感染者是一大挑戰，也讓防疫比2003年的SARS還要困難，為了能快速辨識出感染者，哪怕是快篩，也是現階段需要部署跟擴大的事項。

至於台灣的另一個問題，報導提到是疫苗接種率過低。截至17日為止，台灣約2350萬人口中，僅有0.9％接種了首劑新冠疫苗，比起其他疫情已明顯獲得控制的國家，如中國的14.5％、英國的30％、美國的1/3，顯然還不充足。不過這可能也與疫苗的供應有關，目前台灣僅有約31.5萬劑的AZ疫苗，另有40萬劑在19日晚間抵達，其餘疫苗則還須等到6月底才有可能抵台。

《彭博社》也指出，台灣對防疫成就的自滿，侵蝕了台灣的防線，疫情彷彿只發生在外面的世界，而關鍵之一的破口就是4月中旬縮短機組人員隔離期，導致染疫機師把傳染力更強的英國變種病毒傳播出去，經由萬華茶藝館群組加速傳播，而且為了不想暴露自己與茶藝館的關聯，大部分的人疫調配合度都不高，導致追蹤感染源更加困難，台灣想要抑止這波本土疫情，可能還要等上一段時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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