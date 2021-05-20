接下來不會有群聚了？精神醫曝決勝關鍵：守住「這兩處」

國內本土疫情持續延燒，昨（19）天又一口氣增加267例本土確診個案，中央流行疫情指揮中心已宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。對此，精神科醫師沈政男在臉書直言，過了一個傳染週期，確診案例仍以中老年居多，代表疫情在5月11日後沒有擴散，他認為，接下來重點是守住「醫院」與「長照機構」。

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沈政男發文表示，台灣人的「自發封城」，加上相互監督，絕對比任何國家的封城手段更加綿密與紮實，不讓病毒有可乘之機，這便是過去一年多來，台灣能夠創造零確診連續好幾個月的原因。現在，只要回復去（2020）年那樣的戒慎恐懼，回到當初的R0值，那麼即使B.1.1.7變種病毒（最先在英國出現）的傳染力是舊病毒株的1.5倍，台灣還是可以擋下來。他說，「疫苗當然必須打，但這需要一點時間，而在此之前，就要靠大家把R0值拉到去年那樣的水平，病毒還是會被成功封鎖。當然，如果降得更低，圍堵速度就更快。」





沈政男指出，事實上，從5月11日到現在，確診案例的人口學結構完全沒有改變，也就是以中老年、女性為主，40歲以下只占少部分，一直到昨天發布的新增267例，都是如此。這幾天在做的，都是把萬華群聚所累積的案例逐步清查出來，而這些都早已感染了，只要他們不要再把病毒傳下去，事情就不會變得更嚴重。當然最快的方法，就是大規模普篩，再全部把陽性案例與接觸者隔離起來，問題是這些案例早已在雙北與其他地方流竄，不可能這麼做了。





▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）

「這一次，指揮中心的作法是發出簡訊，藉由台灣自豪的GPS追蹤系統，召回4月15日到5月12日曾在萬華地區活動的人，鼓勵他們接受篩檢。然後，接下來幾天就每天有了兩、三百確診案例。你說，那些還沒篩出來的，不會繼續傳染給別人嗎？會，但因為口罩長城已經拉出來，而且他們遠離了萬華，R0值已明顯降低了。而且，很多是無症狀，傳染力很低。」





沈政男接著說，當然，病毒這次炸到了萬華這樣的高齡紅燈區，也是台灣運氣不好。「我一直在懷疑，華航有人出入萬華。」昨天中南部確診增加，其實也是先前傳染的顯影，大概就傳了三輪，竟然出現了一天60幾例，這代表B.1.1.7只要炸到一個密集群聚，就會災情慘重，但這不代表病毒正往中南部蔓延，而是先前就已滲入中南部。





沈政男更直說「還好，接下來不會有群聚了。只剩：醫院與長照機構。」他認為，下一步一定要守住「醫院」與「安養中心」，這是決勝關鍵。「這幾天相繼傳出數家醫院與機構有人確診，還好大都是在社區染疫，沒有造成嚴重院內感染。事實上，台灣的院內感控，也是去年能夠創造超低R0值的關鍵，即使韓國與日本都比不上。」他也提到，昨天台中有兩例從確診改列未感染，新竹前天也是如此，台大全院快篩也說可能有「偽陽性」，他預估「偽陽性可能還不少，因為這種試劑的缺點就是如此。」（編輯：許苡晴）



