澄清CDC沒全面解除口罩令！佛奇：有些人話只聽一半
隨著施打疫苗的人口數增加，美國的新冠疫情放緩，美國疾病控制及預防中心(簡稱CDC)也在13日更新防疫指南，聲稱已完成接種疫苗的民眾，除了指定場所外，在室內及室外都不需要戴口罩及保持社交距離，被視為美國抗疫之戰的里程碑。不過美國過敏與感染疾病權威佛奇博士(Dr.Anthony Fauci)19日強調，有民眾對CDC的新指引存在一些誤解，提醒新指引並未全面解除口罩令，也不代表所有人都可以開始不戴口罩。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-20 07:37:12
綜合外媒報導，佛奇週三接受網媒專訪，聲稱有些人誤以為每個人都可以不戴口罩，但CDC的新指引僅適用於已經接種過疫苗的人：「CDC實際上說的是，如果你已經接種了疫苗，在室內或室外皆可以感到安全，它並沒有說未接種疫苗的人可以扔掉口罩。」
佛奇認為，部分民眾可能在閱讀新指引時非常快速的讀過，或是只聽進一半，才會誤解CDC的意思，以為是讓大家不用再戴口罩。
截至發稿時間為止，根據美國CDC官網數據，美國已有1.25億人接種完整劑量的新冠疫苗，佔美國總人口的37.8%；而所謂的完整接種是指，打過2劑美國製輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗、或是單劑的嬌生疫苗之後再過2週，才可被視為「完成接種」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。