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新垣結衣為何嫁星野源？美女醫：有些事不要問人家憑什麼

▲「國民老婆」新垣結衣昨（19）日宣布已與星野源結為夫妻，讓粉絲全都稱崩潰。而美女醫師許書華則在臉書直言「星野源絕對是有其壓倒性的優點，就好好待在家玩switch發洩吧！」（圖／月薪嬌妻官方推特）
▲「國民老婆」新垣結衣昨（19）日宣布已與星野源結為夫妻，讓粉絲全都稱崩潰。而美女醫師許書華則在臉書直言「星野源絕對是有其壓倒性的優點，就好好待在家玩switch發洩吧！」（圖／月薪嬌妻官方推特）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 08:27:33｜2021-05-20 08:52:37

有「國民老婆」之稱的新垣結衣假戲真做，嫁給《月薪嬌妻》的合作男演員星野源，消息一出立即登上日本推特最熱門關鍵字，甚至擠下新冠肺炎疫情相關新聞，許多「結衣老公」更是無法接受。對此，美女醫師許書華在臉書表示，星野源「絕對是有其壓倒性的優點」，奉勸網友「就好好待在家玩switch發洩吧！」

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新垣結衣與星野源過去曾合作演出《月薪嬌妻》，兩人在戲中飾演一對弄假成真的夫妻，在戲劇殺青後兩人也多次有緋聞傳出，沒想到昨日兩人正式宣布已經結為夫妻。新垣結衣也在個人官方網站發表聲明，「在如此艱難的時刻，對於私人事務打擾大家感到非常抱歉，但我想報告，我，新垣結衣，決定嫁給星野源」。

▲新垣結衣（左）與星野源因戲結緣，如今修成正果。（圖／月薪嬌妻官方推特）
▲新垣結衣（左）與星野源因戲結緣，如今修成正果。（圖／月薪嬌妻官方推特）
除了宣布結婚外，新垣結衣還透露將與「LesPros Entertainment」經紀公司結束個人合約，但仍會以不同方式繼續合作。新垣結衣最後也提到，「希望新型冠狀病毒的傳播盡快結束，祝您的家人，朋友，所有人和其他人在身心上都安全健康。」

對此，許書華醫師則在臉書直言「疫情真的很緊繃。但還是要刺激大家一下。國民老婆結婚惹，有些事不要問人家憑什麼？絕對是有其壓倒性的優點，你不知道或選擇避視而不見而已！就好好待在家玩switch發洩吧XDXD」。（編輯：許苡晴）

▲許書華在臉書直言「國民老婆結婚惹，有些事不要問人家憑什麼？絕對是有其壓倒性的優點，你不知道或選擇避視而不見而已！就好好待在家玩switch發洩吧XDXD」。（圖／翻攝自許書華臉書）
▲許書華在臉書直言「國民老婆結婚惹，有些事不要問人家憑什麼？絕對是有其壓倒性的優點，你不知道或選擇避視而不見而已！就好好待在家玩switch發洩吧XDXD」。（圖／翻攝自許書華臉書）
 

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