唐鳳推「簡訊實聯制」日本爆紅！日網羨炸喊：想搬去台灣
台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」；對此，行政院科技政委唐鳳更火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料，解決民眾使用上的不便，消息曝光掀起日本網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 08:38:57｜2021-05-20 08:55:31
據了解，唐鳳設計的簡訊實聯制，昨下午3點開放到晚間7點30分，已逾12萬家業者、15萬個營業據點成功申請，而簡訊實聯制的構想來自於上周六（15日），當天行政院宣布台北市與新北市疫情升到三級警戒，隨後召開全國縣市長視訊防疫會議，並找來唐鳳討論，他提出需要交通部與中華電信的協助，周一下午即完成實聯制程式，周二經過測試搞定，最終在19日於全國民眾前亮相。
「簡訊實聯制」使用方法相當簡單，民眾到店家門前只需用手機掃描QR Code、按下連結，再發送簡訊，短短幾秒鐘就可以確認完成實聯制步驟。消息曝光之後，立刻有日本網友將台灣「簡訊實聯制」方式轉貼至推特分享，立刻引發高度討論，日本網友紛紛回應「工作效率真的好快！」「好羨慕台灣啊」、「真想搬去住台灣」、「也幫助日本吧><」。
此外，日前一名網友留言給唐鳳，笑稱「好想要向唐鳳許願」，希望可以效法歐洲國家製作「實聯制app」，解決手寫資料的困擾，不僅有效率又兼顧個資，果真釣出唐鳳本人回應「已經在趕工了」，令網友們又驚又喜。（編輯：賴詠璿）
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