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拚了！輝瑞執行長：預計18個月內　生產60億劑疫苗

▲新冠疫情在全球範圍遲遲未能減緩，對疫苗的需求也持續迫切。美國藥廠輝瑞預計，未來一年半將生產60億劑疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠疫情在全球範圍遲遲未能減緩，對疫苗的需求也持續迫切。美國藥廠輝瑞預計，未來一年半將生產60億劑疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-20 08:34:32｜2021-05-20 08:36:02

新冠疫情自前年年底開始延燒各國，截至目前為止，已造成全球逾1億6458萬人感染、超過341.2萬人死亡。雖然部分已開發國家因疫苗施打有成，疫情已有趨緩，但整體而言疫苗仍相當短缺，特別是在經濟弱勢的國家。美國輝瑞藥廠執行長布拉(Albert Bourla)19日表示，輝瑞預計於未來18個月生產60億劑疫苗。

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根據《CNN》報導，布拉在訪談中提到，目前全球的疫苗產量確實不足以供各國施打，許多藥廠都在努力研發及生產中，輝瑞的部分，預計未來18個月將生產60億劑，今年上半年會先生產10億劑、下半年20億劑。

▲輝瑞藥廠執行長布拉表示，將於未來18個月生產60億劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝瑞藥廠執行長布拉表示，將於未來18個月生產60億劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
布拉還說，他認為市場上有來自不同製造商的疫苗，算是好事一件，但無論如何，輝瑞都已為足量生產做好準備。

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本月14日曾警告，新冠疫情第2年將更為致命，呼籲富裕國家在境內優先族群都完成疫苗接種之後，也能贈與疫苗全球取得機制(COVAX)，以分配給經濟、資源弱勢的國家，解決疫苗施打率的差距。

▲譚德塞多次呼籲疫苗分配不公、富國囤積疫苗等問題，可能會造成弱勢國家抗疫更艱辛。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲譚德塞多次呼籲各界，應重視疫苗分配不公、富國囤積疫苗等問題，聲稱這些都可能造成弱勢國家抗疫更艱辛。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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