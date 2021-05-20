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同時身為淡江大學心理課程講師的胡延薇，雖然大學沒有強制遠端授課，但在疫情的考量下，也緊急添購相關設備，安排線上教學課程，他表示，不僅家長可能會對全新型態的生活感到焦慮，連老師、學生都同樣受到衝擊。停課不停學為家長帶來考驗，許多人對於居家辦公、遠距學習感到不安，深深害怕孩子趕不上學習進度，也擔憂自己無法完成工作。
父母輪班育兒 避免家庭衝突增加
根據美國2020年的統計，居家防疫其實也會使家庭衝突增加，家暴比例也因此提高，即使父母能夠兼顧好工作與育兒，總是會有一方可能付出較多，因而對另一半產生怨懟。胡延薇便提醒，這時最好分配好父母輪班的時間，各自安排好喘息時段。
學生停課不停學 家長調適５重點
就學習來看，線上教學的成效的確比不上面對面教學，為避免釀成家庭衝突、影響親子關係，胡延薇分享幾點注意事項，讓父母參考：
1. 降低標準：家長需先認知，是疫情影響才導致必須遠距教學，而並非學生的問題，國內線上教學風氣及系統也尚未成熟，師生都在摸索當中，切勿對學習給予過多的期待。目標也應訂層次，否則家長會很挫折，學生也會。
2. 與老師聯繫：雖改線上教學，但老師並未停班，家長可以先問清楚孩子的學習狀況，也要掌握孩子各科的表現與專長，若老師提到孩子需要被鼓勵，也應問清楚如何鼓勵，總之問清楚一點、細項一點，都有助於幫助孩子學習。
3. 分工合作：父母找出各自擅長的科目，若有其他家庭成員，也可以一起輔導，把自己當作家教輔導的腳色即可，家長不是老師，勿給自己過多壓力。
4. 找到內部支持團體：參加家長互助群組，可交流遇到的問題、經驗分享，胡延薇提醒盡量先以解決問題（例如孩子不專心）為主，避免討論個人情緒（如孩子跟不上我很焦慮）。以工作任務為導向，降低家長情緒負擔、壓力過大。
5. 善用外部資源：非常時期，相信家人朋友之間都願意互相幫助，適時尋求外援，善用科技，藉此還可拉近家族之間的關係。
在家放鬆影響學習 正常！表示孩子很有安全感
孩子在家本來就會比較放鬆，畢竟家本來就不是學習的環境，胡延薇建議家長可以換個角度看，這表示孩子在家很有安全感、親子依附關係良好。建議家長接納這樣的生活型態，拿捏之間的平衡，不要過度給孩子壓力，可以按表操課，恢復秩序感，但同時將標準放低，避免衝突，以維護親子關係為優先。
資料來源：健康醫療網 防疫停課不停學 5點舒緩家長焦慮
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