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NBA／最佳射手！湖人主控：Curry在任何位置都很有威脅

▲Anthony Davis防守Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis防守Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-20 08:53:30

洛杉磯湖人和金州勇士今(20)日將用一戰定生死的方式，來決定西區第7種子席次誰屬，雖然外界認為兩隊實力差距頗大，但湖人明星大前鋒Anthony Davis和主控Dennis Schroder不敢大意，他認為球隊想要獲勝，就必須封鎖住Curry。

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本季Curry例行賽場均31.9分，拿下得分王，而且被選為最近兩個月的月MVP，近況相當不錯。勇士在他的帶領下，在例行賽最後階段打出15勝5敗的佳績，這段期間的防守效率106.6，則是全聯盟第一。

對於附加賽的防守策略，Davis直言不諱的表示，「我們知道他們的領袖是誰，就是Steph，我們要盡最大努力限制他。這將要靠全隊的力量，而不能只把壓力丟給後衛們。」

Davis強調面對Curry這樣的球員，球隊要確保隨時盯緊他、鎖死他，湖人教練團將會讓Schroder及射手Kentavious Caldwell-Pope輪流防守他。

「他是籃球史上最好的射手，所以在場上時，無論他在哪個位置，都很有威脅，」Schroder如此說道，「說到底，得盡最大努力防他，限制他的三分球。」

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