壓力難承受！亞東護理師揭「第一線慘況」 2.3萬人哭了
台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，而許多醫護人員也不分晝夜，在第一線崗位堅守著台灣人們。對此，一位新北亞東醫院胸腔內科病房的護理師，18日晚間在臉書社團《我是板橋人》分享院內工作的真實情況，坦言很不幸最後還是發生院內感染，字字句句讓全場2.3萬網友看完忍不住落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 09:11:58｜2021-05-20 12:04:04
原PO透露，自己是亞東醫院「8D病房」的護理師，從去年疫情爆發至今，病房承受的壓力不是外界的人可以想像的，「因為我們不是負壓隔離病房，醫療資源（N95）沒辦法讓我們每個人都有全套標準的配備，我們是胸腔內科病房，然而我們只有配戴一般外科口罩，就必須要站在第一線面臨各式各樣的病人」，儘管已經再怎樣努力避免所有感染情況發生、落實實名制、拒絕家屬探病，但仍然有些人會心存僥倖，覺得這樣做不通人情，無視規定仍要到病房探病，最終很不幸的，大家最不想看到的事情還是發生了。
原PO表示，從事件發生到現在，看到許多網友的回覆，有鼓勵和支持，當然也有謾罵和批評，看在他們這些當事者的眼裡真的很痛心、很難過。痛心的是，醫院在事情發生之後，對他們這些護理人員的處理方式；難過的是，覺得大家已經很努力對抗疫情，卻還是遭受外界的指責，但同時也很開心大家是一個合群合作的單位，每天都會在群組互相為彼此加油打氣。
該護理師也提到，在疫情嚴峻的時刻，希望大家都能收起指責，用鼓勵代替責備，一起為所有的確診者祈禱、為亞東醫院所有的醫護同仁打氣、為衛福部和陳時中部長的努力加油、也為我們最愛的台灣加油。另外，最感謝的是在他們所有護理師被隔離的情況下，別的單位和其他科醫生的支援，辛苦的代替他們到前線，繼續守護他們的病房。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，不到2天時間已逾2.3萬人次按讚回響，紛紛回應「辛苦了！謝謝你們第一線醫療人員，為人民的付出，不要管那些罵聲的人，加油」、「雖然我們家族都不是醫療相關人員，但是我們都能體會醫療人員的辛苦，希望大家能多點同理心，醫護人員們加油」、「辛苦了，加油！願大家平安」、「謝謝你們！辛苦了！祈禱疫情快結束」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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