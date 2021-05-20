網球／復出首戰輸球很失望 Federer：目標放在草地賽季
在家鄉的日內瓦公開賽上，費德勒在賽會首戰就不敵西班牙老將Pablo Andujar，止步16強。賽後受訪時他坦言自己非常失望，也透露目前重心還是會放在草地賽季上。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-20 09:05:00
「能夠回到賽場這很好，但是輸掉了比賽，讓人失望。」Federer說，「輸球從不會讓人感覺到好。我非常期望參加比賽，這一點毫無疑問，但是現在我必須在發布會上闡述輸球的感受，我非常高興能夠讓球迷觀看我的比賽，我在復出之路上努力了很久。」
20屆大滿貫得主表示重返球場當然有一些積極的意義，但他還是希望自己能在比賽中做得更好，「我感覺在訓練中還不錯，在日內瓦的訓練也是很好，但是比賽和訓練不同，我停止了前進的步伐。」
在對Andujar的比賽中，Federer在第三盤一度取得4:2領先，但之後卻留丟4盤，對此他直言自己當時感到很無力。「我本希望能夠繼續在這裡打球，為這裡的觀眾打更多的比賽，現在只能接受失利，然後繼續前進。」
至於接下來的計畫，Federer表示自己在法網沒有設定什麼大目標，重心還是放在草地賽季，這樣他在準備的時間上也可以更加充分。