疫情下又缺水電　外媒憂恐傷台灣經濟、加重晶片荒

台灣近日開始爆發新冠本土疫情，對民眾日常生活造成不小影響，加上缺水、缺電，社會上難免有些許怨言。有外媒分析，以上因素都會對台灣經濟造成傷害，在這個全球晶片荒的時刻，身為重要半導體主要生產國的台灣所面臨的挑戰，恐怕會讓情況更加惡化。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-20 09:24:23
根據《彭博社》報導，照以往的慣例，5月應是雨季的開始，但台灣許多地區卻面臨乾旱，限水通知接連發出，如果情況再持續下去，台灣可能會被迫全面封鎖；最重要的是，乾旱使水力發電廠的運轉能力有限，導致島上主要城市停電，其中就包含有重要半導體科技大廠的地區。
報導並引述ING Bank大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)的說法，聲稱疫情恐將為台灣的經濟成長留下傷痕，而缺電方面，即使一次短暫的停電也會降低生產線速度，預計今年台灣經濟成長將放緩，具體情況取決於封鎖措施的長短。
報導也引用了國發會主委龔明鑫聲明，若疫情能在6月底前就控制住，對全年經濟成長率的影響大約會是0.16個百分點，但若疫情延第3季，則影響可能擴大到0.53個百分點。
台灣經濟部長王美花週二警告，今年5、6月梅雨季降水量可能低於往年，旱情不太可能短期內得到緩解，呼籲民眾節約用水用電。
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