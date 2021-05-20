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疫情下又缺水電　外媒憂恐傷台灣經濟、加重晶片荒

▲台灣近日深陷疫情、缺水、缺電等多重危機，外媒擔憂這恐傷害台灣經濟，並加劇全球晶片荒。圖為經濟部長王美花（中）帶著台電高層向社會致歉。（圖／記者朱永強攝,2021.05.13）
▲台灣近日深陷疫情、缺水、缺電等多重危機，外媒擔憂這恐傷害台灣經濟，並加劇全球晶片荒。圖為經濟部長王美花（中）帶著台電高層向社會致歉。（圖／記者朱永強攝,2021.05.13）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-20 09:24:23

台灣近日開始爆發新冠本土疫情，對民眾日常生活造成不小影響，加上缺水、缺電，社會上難免有些許怨言。有外媒分析，以上因素都會對台灣經濟造成傷害，在這個全球晶片荒的時刻，身為重要半導體主要生產國的台灣所面臨的挑戰，恐怕會讓情況更加惡化。

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根據《彭博社》報導，照以往的慣例，5月應是雨季的開始，但台灣許多地區卻面臨乾旱，限水通知接連發出，如果情況再持續下去，台灣可能會被迫全面封鎖；最重要的是，乾旱使水力發電廠的運轉能力有限，導致島上主要城市停電，其中就包含有重要半導體科技大廠的地區。

報導並引述ING Bank大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)的說法，聲稱疫情恐將為台灣的經濟成長留下傷痕，而缺電方面，即使一次短暫的停電也會降低生產線速度，預計今年台灣經濟成長將放緩，具體情況取決於封鎖措施的長短。

報導也引用了國發會主委龔明鑫聲明，若疫情能在6月底前就控制住，對全年經濟成長率的影響大約會是0.16個百分點，但若疫情延第3季，則影響可能擴大到0.53個百分點。

台灣經濟部長王美花週二警告，今年5、6月梅雨季降水量可能低於往年，旱情不太可能短期內得到緩解，呼籲民眾節約用水用電。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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