Line群出現「假疾管家」 指揮中心：最重處7年有期徒刑
中央流行疫情指揮中心今（20）日上午召開記者會，由副指揮官陳宗彥主持，陳宗彥指出，針對近日有士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，可能違反刑法的加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-20 09:46:26｜2021-05-20 11:52:10
陳宗彥指出，最近很多民眾反映，有很多冒用疾管署或是及管家名義成立社群，疾管署重申，只有一個疾管家，在名稱前有盾牌標誌者，才是疾管家Line官方帳號，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入正確疾管家社群，籲請民眾勿受騙，加入冒名社群。
陳宗彥指出，這段時間有非常多惡意假訊息不斷增加，都是危害防疫措施和策略，會影響到民眾掌握疫情的狀況，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，特別再次提請民眾勿以身試法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。