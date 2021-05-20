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Line群出現「假疾管家」　指揮中心：最重處7年有期徒刑

▲陳宗彥指出，針對近日有士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，可能違反刑法的加重詐欺罪。（圖／NOWnews資料照）
▲陳宗彥指出，針對近日有士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，可能違反刑法的加重詐欺罪。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-20 09:46:26｜2021-05-20 11:52:10

中央流行疫情指揮中心今（20）日上午召開記者會，由副指揮官陳宗彥主持，陳宗彥指出，針對近日有士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，可能違反刑法的加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。

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陳宗彥指出，最近很多民眾反映，有很多冒用疾管署或是及管家名義成立社群，疾管署重申，只有一個疾管家，在名稱前有盾牌標誌者，才是疾管家Line官方帳號，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入正確疾管家社群，籲請民眾勿受騙，加入冒名社群。

陳宗彥指出，這段時間有非常多惡意假訊息不斷增加，都是危害防疫措施和策略，會影響到民眾掌握疫情的狀況，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，特別再次提請民眾勿以身試法。

▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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