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預防性治療搭配輔助工具 達到更精準的個人化治療
陳宇欽主任表示，血友病主要因凝血因子異常造成，A型血友病缺乏第8因子，B型缺乏第9因子，A型發生率約萬分之一，B型則為六萬分之一。第8因子是很重要的凝血因子，依活性分重、中、輕度，重度(凝血因子濃度<1%，即不到正常人的百分之一)病人可能每個月有2~3次自發性出血，包括膝關節、踝關節、手肘關節，嚴重將導致關節軟骨和骨頭受損，甚至需要換人工關節。維持凝血因子濃度在安全範圍(至少>1%)能大幅降低出血機率。
血友病治療已逐漸從需求性轉變為預防性治療，需求性治療是指出血才打針，預防性治療則以「超前部署」的觀念，出血前先預防，以降低出血機率。目前已有約七成的患者轉為進行預防性治療，醫療團隊也希望藉由個人化管理，陪伴血友病患者往「年度0出血」的目標邁進。
隨著醫學技術的精進，透過藥物動力學檢測，更能達到精準治療並幫助個人化醫療管理，陳主任進一步說明，當病患用藥穩定至少維持一個月，再抽血檢測藥物半衰期及濃度，可知道病患適合的用藥劑量及頻率。透過數位軟體做為輔助工具，能讓病患知道自己的第8凝血因子活性為多少，參考數據以判斷可從事哪些活動，例如想騎腳踏車，但發現凝血因子活性不夠，就要先補充，或暫停運動以避免出血。
▲台灣武田董事長暨總經理林姵萱擔任企業志工 騎飛輪募防疫基金
以「超前佈署」方式 提升衛教及關注血友病病友
台灣武田藥品董事長暨總經理林姵萱表示，2020全球因疫情衝擊，生活、工作、就醫等皆受影響，台灣武田以「超前佈署」的方式，去年拍攝一系列結合娛樂與衛教知識的創新線上節目，以「血友賦活不斷電」為主題，加入許多時下流行的體驗活動，並由專業醫師與主持人互動，強調凝血因子濃度越高，身體保護越好，病友都可以從事潛水或高空彈跳等時下流行的運動，獲得極大迴響。2021年更進一步思考如何讓病友及台灣武田的企業志工走出去，以踩飛輪方式象徵充電的意義，巡迴北中南各地，皆獲得病友甚至許多民眾熱情響應，這次活動超過千人參與，武田志工每日回報現場有趣的體驗與感人的故事，對我們來說是一種激勵，更堅定我們的使命感與決心。
▲台灣武田企業志工用行動呼籲民眾，一同響應世界血友病日
武田致力於特殊疾病治療領域，以創新、速度為理念，嘉惠更多病友
武田是「以病患為中心，以研發為導向」的全球生物製藥公司，這幾年逐漸從保健營養品轉型到特殊疾病治療領域，包括腸胃道、罕見疾病、癌症等，幫助許多病友能夠獲得更好的創新治療，並能擁有更健康的生活。
剛從財務總監轉接任總經理的林姵萱指出：「從公司內管理財務看到的是數字及報表，到現在有機會站在第一線與病友更近距離接觸，內心很感動，也更加堅持武田轉型的決心。」未來將繼續帶領台灣團隊以「創新、速度」的理念，投入研發與創新，加速新藥上市，讓這些和時間賽跑的病友，能得到更好治療成效，獲得更好生活品質。
最後，陳宇欽主任也表示，近年來血友病的診斷與治療進展相當快速，基因治療也進行臨床實驗階段，未來或許打一針能維持好幾年，為所有血友病病友帶來更多福音。
資料來源：健康醫療網 2021世界血友病日巡迴挑戰！ 醫師、專家騎飛輪助募款
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