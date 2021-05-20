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經過國際嬰幼兒營養專家投入近20年對母乳成分之研究發現，母乳中第三大核心成分HMO母乳寡醣，在母乳中對於嬰幼兒免疫保護發展更佔有關鍵位置，可維護腸道健康，並參與全身性免疫系統的活化與調節，幫助寶寶打好健康基礎。
母乳寡醣HMO，不只能養好菌也能阻止壞菌滋生
李宏昌理事長指出，母乳中益生菌是讓寶寶健康的重要基礎，但益生菌要在腸道中能存活，HMO母乳寡醣就佔了很重要的角色。
他形容，腸道有三道防線特別重要：第一道防線是要有維持腸道內好的菌叢、第二道防線為腸道內要能產生化學物質將壞菌除掉、第三道防線就是免疫力，只有將這三道防線都保護好，寶寶就不會受到外來病菌的威脅與影響。「而HMO母乳寡醣就是益菌生的概念，能提供益生菌營養物質、讓好的菌叢能生長；也兼顧屏障的效果，讓壞菌無法生存。」
母乳寡醣HMO+核苷酸 滿足先天到後天的免疫力
全球領導營養品牌亞太區醫學事務處長王耀賢也說明，母乳寡醣HMO可以鞏固先天免疫力，阻斷外來病菌的入侵；但母乳中還有一項重要成分：核苷酸。「核苷酸能刺激後天免疫系統產生抗體，幫助寶寶自身的免疫力。」它與母乳寡醣HMO相輔相成，能給予寶寶先天到後天免疫的雙重保護力。
核苷酸也是母乳中的珍貴免疫因子，經過國際大型醫學研究證實，母乳寡醣HMO與核苷酸等量的比例組合，是最類似母乳的營養，可以讓寶寶的自我保護力更完備，該研究成果已於今(110)年四月份的全台百位兒科醫師活動中首度公開。
李宏昌理事長提醒，無法全母乳的媽媽，選擇好的替代品是重要的，且必須貼近母乳營養成分，才是對寶寶成長有好的助益。此外，當寶寶6個月後，媽媽要逐步添加副食品，以補足寶寶成長所需的各式營養，才能養出頭好壯壯的健康寶寶！家長若有哺育問題，也應諮詢專業醫護人員！
資料來源：健康醫療網 母乳解密：母乳寡醣HMO+核苷酸 助寶寶免疫力發展
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