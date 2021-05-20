疫情延燒！醫勞盟曝篩檢現場「最大瓶頸」 網求唐鳳幫忙
台灣COVID-19本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，各地醫院急診室、篩檢站都十分忙碌，希望能盡快找出感染者，阻斷病毒在社區繼續傳播的機會。對此，醫勞盟也在臉書粉專發文指出，篩檢作業最大的瓶頸其實是「繁瑣的行政程序」，希望能透過數位化的方式解決，讓許多網友在底下留言呼喚科技政委唐鳳，希望她能幫忙。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 10:15:03
醫勞盟在臉書粉專發文，透露從各地的醫院與篩檢站回報，目前整個篩檢作業最大的瓶頸，其實不是篩檢戳鼻孔本身這件事，這件事可以非常快，而而是其他繁瑣的行政程序，「譬如掛號印貼紙，甚至急診的篩檢站還得key完整病歷進行傳染病通報，還有批價等」。
醫勞盟建議，「是不是這一些最繁瑣的程序可以用最簡單的方法省略，譬如篩檢檢體就採用條碼流水號，然後跟篩檢者的身份證或健保卡連結即可」。醫勞盟最後更直接請求政委唐鳳幫忙，「希望我們的科技政委唐鳳能看到這一篇，協助解決現在大家遇到的困境」。
網友也紛紛在底下留言tag唐鳳的臉書帳號，「大神請出手」、「委員，這裏也需要您，感恩。大家標註起來」、「用念力＠唐鳳」、「唐鳳，可以召喚您嗎？」、「唐鳳委員拜託」。
另外也有網友認為，「醫療業資訊化已經喊了很久，但程度依然非常低落。真的應該要好好重視」、「這在院內流程就應該設計的，計程車app做得到，醫療流程也該做得到」。（編輯：倪浩軒）
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