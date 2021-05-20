勞動部國會聯絡人確診　藍委呼籲立院快篩

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院委員會今(20)日只有外交及國防委員會開會，召委趙天麟表示，如果真的不是非常有必要，他也希望停開，但是6月有些軍購案要簽約，參謀總長役期延任的案子也要處理，會議應該會在一個小時內結束，不管是昨天還是今天會議都嚴格遵守防疫規定、人流規範都做得非常嚴謹，請大家放心。
媒體詢問勞動部立院聯絡人染疫，開會會不會擔心?趙天麟表示，立院秘書處有向他們說明，相關都處理的很嚴謹，除非有必要休息是最好，但是有些急迫性的國防預算要處理，明天院會也要處理紓困預算，讓政府能有更多的資源防疫，這些都是不得不為，會用最有效率、最嚴謹的方式處理。
國民黨立委賴士葆表示，確診的勞動部國會聯絡人在立院趴趴走，特別是在衛環委員會還有跟其他國會聯絡人、助理與委員都有接觸，「立院怎麼辦?」成為防疫大破口。賴士葆呼籲，疫情當先，立院應該跟政府三級警戒，即刻起停會，紓困條例可以延到6月開會再審，6月底一定能審完。
媒體提醒確診的勞動部國會聯絡人曾跟他在財政委員會開會，賴士葆聽聞後表示會感到擔憂，但是他不知道哪裡有快篩站?他呼籲立院要去找確診聯絡人的足跡，更擔憂立院成為防疫大破口，呼籲立院進行快篩，一個人的費用只要200元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。