  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勞動部國會聯絡人確診　藍委呼籲立院快篩

▲勞動部國會聯絡人確診，國民黨立委賴士葆呼籲立院也要進行快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.20)
▲勞動部國會聯絡人確診，國民黨立委賴士葆呼籲立院也要進行快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.20)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-20 11:01:46｜2021-05-20 11:43:14

新冠肺炎疫情持續蔓延，連續5日確診人數破百人，勞動部證實，一名國會聯絡人確診，引發立院委員們擔憂。由於立院出入人事眾多，國民黨立委呼籲立院也要仿效雙北做快篩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部證實，勞動基金運用局一名員工快篩呈陽性反應，該員是5月15日開始有發燒症狀，自5月11日起均未進入立法院場域。

立院委員會今(20)日只有外交及國防委員會開會，召委趙天麟表示，如果真的不是非常有必要，他也希望停開，但是6月有些軍購案要簽約，參謀總長役期延任的案子也要處理，會議應該會在一個小時內結束，不管是昨天還是今天會議都嚴格遵守防疫規定、人流規範都做得非常嚴謹，請大家放心。

媒體詢問勞動部立院聯絡人染疫，開會會不會擔心?趙天麟表示，立院秘書處有向他們說明，相關都處理的很嚴謹，除非有必要休息是最好，但是有些急迫性的國防預算要處理，明天院會也要處理紓困預算，讓政府能有更多的資源防疫，這些都是不得不為，會用最有效率、最嚴謹的方式處理。

國民黨立委賴士葆表示，確診的勞動部國會聯絡人在立院趴趴走，特別是在衛環委員會還有跟其他國會聯絡人、助理與委員都有接觸，「立院怎麼辦?」成為防疫大破口。賴士葆呼籲，疫情當先，立院應該跟政府三級警戒，即刻起停會，紓困條例可以延到6月開會再審，6月底一定能審完。

媒體提醒確診的勞動部國會聯絡人曾跟他在財政委員會開會，賴士葆聽聞後表示會感到擔憂，但是他不知道哪裡有快篩站?他呼籲立院要去找確診聯絡人的足跡，更擔憂立院成為防疫大破口，呼籲立院進行快篩，一個人的費用只要200元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.45%11.55%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀