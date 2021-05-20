NBA／瓦蘭丘納斯「雙23」淘汰馬刺　灰熊贏下附加賽首戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這場比賽中，兩隊再度交手，首節馬刺就因命中率不佳而被對手打出38:19的攻勢，分數被完全拉開。不過次節聖城展開反擊，打出20:3的反擊，上半場打完馬刺追到49:56。
易籃再戰後，第三節兩隊命中率持續下探，比賽變成慘烈的肉搏戰，兩對這節都攻下16分。末節Patty Mills和DeMar DeRozan接連投籃命中，打了一波7:0反超比數，但這時候Dillon Brooks連續3次上籃得手，又替球隊要回領先。
關鍵時刻，馬刺僅靠著DeRozan的罰球得分，反觀灰熊有Ja Morant、Kyle Anderson和Valanciunas等人輪番跳出來幫助球隊；最後30秒灰熊領先5分，但之後發生進攻犯規，可惜馬刺錯失了下一波球權，雖然之後Gay投進了三分球，但以無濟於事，Morant之後兩罰中一，鎖定勝利。
Valanciunas這場只花三節就砍下「雙20」數據，整場則是攻下23分、223籃板、Morant得到20分、6籃板、6助攻，Brooks得到全隊最多的24分。
馬刺這邊有5人得分上雙，DeRozan得到20分，Rudy Gay砍下20分，Patty Mills投進3顆三分球、得到9分，Keldon Johnson貢獻11分、11籃板的「雙十」數據。