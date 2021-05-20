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NBA／瓦蘭丘納斯「雙23」淘汰馬刺　灰熊贏下附加賽首戰

▲Jonas Valanciunas。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jonas Valanciunas。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-20 10:18:38｜2021-05-20 10:43:58

一戰定生死的NBA西區附加賽首戰，由曼菲斯灰熊出戰聖安東尼奧馬刺，主場軍靠著立陶宛中鋒Jonas Valanciunas(瓦蘭丘納斯)此役砍下23分、23籃板，以及主控Ja Morant得到20分、6助攻的數據，終場以100:96取得附加賽勝利，也終結了馬刺的賽季。

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在過去兩場比賽中，馬刺在對上灰熊的2戰都以112:129和102:133告負，其中場均丟131分，兩場合計輸了48分。本賽季兩隊交手三次，其中馬刺1勝2負，對戰成績並不理想。

在這場比賽中，兩隊再度交手，首節馬刺就因命中率不佳而被對手打出38:19的攻勢，分數被完全拉開。不過次節聖城展開反擊，打出20:3的反擊，上半場打完馬刺追到49:56。

易籃再戰後，第三節兩隊命中率持續下探，比賽變成慘烈的肉搏戰，兩對這節都攻下16分。末節Patty Mills和DeMar DeRozan接連投籃命中，打了一波7:0反超比數，但這時候Dillon Brooks連續3次上籃得手，又替球隊要回領先。

關鍵時刻，馬刺僅靠著DeRozan的罰球得分，反觀灰熊有Ja Morant、Kyle Anderson和Valanciunas等人輪番跳出來幫助球隊；最後30秒灰熊領先5分，但之後發生進攻犯規，可惜馬刺錯失了下一波球權，雖然之後Gay投進了三分球，但以無濟於事，Morant之後兩罰中一，鎖定勝利。

Valanciunas這場只花三節就砍下「雙20」數據，整場則是攻下23分、223籃板、Morant得到20分、6籃板、6助攻，Brooks得到全隊最多的24分。

馬刺這邊有5人得分上雙，DeRozan得到20分，Rudy Gay砍下20分，Patty Mills投進3顆三分球、得到9分，Keldon Johnson貢獻11分、11籃板的「雙十」數據。

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