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二、 針對採檢、後送就醫、診療程序及集中檢疫場所設置標準等，請指揮中心相關單位會後盡速研議提供各地方政府。
三、 有關地方政府防疫物資需求，請提報指揮中心，以及時撥補，以利時效。
四、 醫療資源整合部分，後續將由衛生福利部統籌進行全國盤點與分配事宜。
五、 指揮中心已於5月16日授權地方政府確診個案公共場所活動史發布原則，將進行整合跨區域公共場所活動史及處理流程，供各地方政府參考。
假訊息多 小心仿冒疾管家假line社群
另外，中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官，提醒近來惡意假訊息不斷增加，針對近日有惡意人士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，誘使民眾加入一事，指揮中心嚴正澄清，疾管家LINE官方帳號僅有一個(前方有盾牌標誌者，https://page.line.me/taiwancdc)，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入正確疾管家社群，籲請民眾勿受騙，加入冒名社群。
指揮中心重申，冒名社群遂行詐騙行為，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】全國防疫會議 達成5決議
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