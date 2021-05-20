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【新冠肺炎】全國防疫會議　達成5決議

【新冠肺炎】全國防疫會議　達成5決議
【新冠肺炎】全國防疫會議　達成5決議

健康醫療網

2021-05-20 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，已於上午與各縣市政府完成召開第一次「全國防疫會議」。會議決議如下：

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一、 請各地方政府儘速盤點熱區採檢站設立事宜，並提報指揮中心評估協助。

二、 針對採檢、後送就醫、診療程序及集中檢疫場所設置標準等，請指揮中心相關單位會後盡速研議提供各地方政府。

三、 有關地方政府防疫物資需求，請提報指揮中心，以及時撥補，以利時效。

四、 醫療資源整合部分，後續將由衛生福利部統籌進行全國盤點與分配事宜。

五、 指揮中心已於5月16日授權地方政府確診個案公共場所活動史發布原則，將進行整合跨區域公共場所活動史及處理流程，供各地方政府參考。

假訊息多　小心仿冒疾管家假line社群

另外，中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官，提醒近來惡意假訊息不斷增加，針對近日有惡意人士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，誘使民眾加入一事，指揮中心嚴正澄清，疾管家LINE官方帳號僅有一個(前方有盾牌標誌者，https://page.line.me/taiwancdc)，民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入正確疾管家社群，籲請民眾勿受騙，加入冒名社群。

指揮中心重申，冒名社群遂行詐騙行為，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。



資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】全國防疫會議　達成5決議

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80%20%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.45%11.55%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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