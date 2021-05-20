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專業諮商心理師林萃芬表示，最近股市大跌及新冠疫情大爆發都是造成民眾過度焦慮及緊張的原因。因對未來無法掌握而感到害怕及焦慮，若無法適當調整情緒，很容易造成身心健康危機，例如失眠、焦慮或憂鬱，嚴重可能會有輕生念頭。心理諮商會先從陪伴開始，再進一步協助個案將問題理出頭緒，共同討論適當的處理方式。
「3步心理急救法」 幫助個案走出危險期
林萃芬諮商心理師說明，若是感受到身旁親戚朋友出現負面的行爲，應儘速求助諮商心理師，心理師會使用「3步心理急救法」來協助個案，第一步是與個案協談，讓個案先將內心不舒服的感覺都釋放出來；第二步會評估個案的危險性，若有危及他人或自身的風險時，需立即轉介身心科醫師，透過藥物治療，以減少個案傷害自己或別人；第三步則是要定期追蹤，適當的關心個案身心狀況，以免病情復發，讓個案能盡快恢復正常生活。
危機背後就是轉機 鍛鍊內在勇氣共同面對挑戰
林萃芬諮商心理師提醒，危機背後就是轉機，遇到任何困難，其實應坦然面對就好，一方面可以鍛鍊自身內在的勇氣，並且學會如何調節壓力；另一方面其實我們也並非一個人在面對，若有親朋好友的陪伴，就能夠一起面對未來的挑戰！
資料來源：健康醫療網 融資遭斷頭險輕生！ 心理師：多陪伴少責備
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