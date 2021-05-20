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投資不會一帆風順　謝金河：台股不易再創歷史高峰

▲財信傳媒董事長謝金河認為，近來本土疫情將重創內需產業，台股恐不易再創歷史高峰。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河認為，近來本土疫情將重創內需產業，台股恐不易再創歷史高峰。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-05-20 10:23:30｜2021-05-20 10:33:25

近日台股盤勢大幅震盪，財信傳媒董事長謝金河今（20）日在臉書發文，從虛擬貨幣走勢談到台股走勢，他直言：這波本土疫情衝擊台灣內需產業可能會比去年大且久，台股恐不易再創歷史高峰！

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謝金河指出，今天美股開盤，科技股殺聲震天，原來是今年最被看好的虛擬貨幣遭到砍殺，其中主因為中國大陸全面阻絕虛擬貨幣，並且設立舉報平台，禁止金融機構展開虚擬貨幣交易。比特幣跌至32000美元左右，乙太幣及萊特幣跌四成以上，Elon Musk的狗狗幣是腰斬等級。

謝金河認為，這可以看出各國央行展現強力手段，對於超越中央銀行監管的虛擬貨幣宣戰，這次中國政府出手，威力最大。未來虛擬貨幣與各國貨幣監管的鬥爭，可能會一直持續下去，至於何方會勝出，還有待進一步觀察。

另一方面，由於全球對碳中和，零碳排放有共識，未來耗電量很大的挖礦行業一樣會成為眾矢之的，各國會嚴加取締，這對於台灣的顯卡產業可能帶來衝擊，包括過去一年支援乙太幣的愛普可能會受到衝擊。

謝金河也認為，在投資路上永遠不會一帆風順，他舉出女股神Cathie Wood為例，過去1年，她虎虎生風，但今年她操作的基金慘跌市值掉了35%，至於Tesla神童馬斯克，先炒比特幣，再炒狗狗幣。但他太隨興，公司治理毫無章法，漸漸影響Tesla的投資價值，今年股價從900.4殺至546.98美元，市值剩下5341億美元，馬斯克成了今年最大輸家。

謝金河表示，投資市場不會一直開綠燈，也不會有永遠的贏家，像過去一年風調雨順的台灣，現在雨不順、電不來，又加上一個失控的疫情來干擾，這都是投資路上的路障。

謝金河直言，這幾天，大家擔心的通膨問題，油價，銅價都回檔，在美國掛牌的台積電，聯電，奇景光電ADR都上漲，大家可以稍微放心一些。但這次疫情衝擊台灣的內需產業可能會比去年大、且久，台股恐不易再創歷史高峰！

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