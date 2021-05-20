國內疫情升高！民眾看未來景氣展望跌、消費意願受抑制
國泰金控今（20）日公布5月國民經濟信心調查結果，在國內疫情緊張升溫，景氣展望小幅下滑，民眾大額消費意願亦受到抑制。不過，在強勁基本面數據支撐下，民眾股市樂觀情緒上揚，國內外疫情惡化略影響風險偏好微降。
記者顏真真/台北報導
2021-05-20 10:45:05
國泰金分析，國發會最新公布3月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁，但由於國內疫情緊張情勢升溫，景氣展望指數下降至23.5（4月31.6），現況指數則持續走揚至40（4月36.7）；民眾薪資上漲預期指數維持在9.7（4月9.7），為近1年半以來高點。大額消費意願指數則微幅下降至13.8（4月14.4），民眾的消費意願明顯受本土疫情增加而抑制。
對於今年經濟成長的預測，主計總處估計2021年經濟成長4.64%，通貨膨脹率1.33%，5月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.95%，78%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上，而民眾對於2021年平均通膨預期值為1.47%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為76%。
不過，強勁基本面數據讓民眾對股市的樂觀程度上揚，全球疫情近期加速惡化則令風險偏好微降。5月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上升至19.3（4月16.7），風險偏好指數則微降至21.7（4月21.8）。