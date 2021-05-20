中職／悍將新洋投猛悍已抵台　完成14日居家檢疫

富邦悍將持續加強團隊戰力，今正式宣布簽下27歲的多明尼加籍左投手猛悍（暫譯，全名為Adalberto Mejía）。五月初即抵台並已完成14天居家檢疫的猛悍，待自主健康管理7天結束後即可正式加入球隊訓練。悍將領隊蔡承儒也希望猛悍能盡快適應台灣的球風，在中職順利復賽之後展現出自己的球技與實力，與隊友們一起在下半季全力拚戰。





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猛悍在1993年出生，身高190公分、體重120公斤，2016年首度登上大聯盟後，先後曾效力於明尼蘇達雙城隊、聖路易斯紅雀隊和洛杉磯天使隊。2017年在雙城隊先發輪值累積21場先發出賽，戰績4勝7敗、防禦率4.50，最快球速高達96英哩、平均球速可達93英哩。生涯共累積出賽62場、154局、防禦率4.62。





首次投入亞洲職棒賽場的猛悍，加入球隊之後將被賦予先發輪值的重任。過去曾是洛杉磯天使隊的隊友傑斯、以及同樣來自多明尼加的同鄉優瑪，都是猛悍過去相當熟悉的戰友。就連悍將的外籍野手紐那斯，過去也曾與猛悍因2016年的巨人、雙城交易案的主角而有所關聯。如今猛悍與大家再次在中華職棒齊聚，也期望能夠一起為富邦悍將創下共同的榮耀。





即使目前受到疫情影響，導致中職賽程全面延賽，富邦悍將仍在遵守政府防疫政策的前提下，持續規劃部屬球隊戰力。球團也再次呼籲球迷朋友，希望大家都能夠一起團結正向防疫，共同期待並迎接中職後續賽事的復歸，一起進場欣賞精采的比賽，為你所支持的球員加油喝采。



