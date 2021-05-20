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防疫對策／營養師推薦 5 大類必買食材 安心防疫健康吃！

防疫對策／營養師推薦 5 大類必買食材 安心防疫健康吃！
防疫對策／營養師推薦 5 大類必買食材 安心防疫健康吃！

Heho健康

2021-05-20 11:01:30

本土疫情大爆發，雙北三天內從升三級警戒到宣布全面停課，引發大家的恐慌，一堆人跑去超市搶購民生物資。Heho 營養師宜庭推薦大家五大類防疫期間必買食材，也提醒大家就算升四級還是會有可以外出採買的機會，現在儘可能避免群聚！

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想要防疫躲在家一兩週不出門，準備去超市囤貨卻不知道要買甚麼嗎？以下主要建議保鮮期較長且能夠營養搭配的食材：



一、保鮮期較長的根莖類

表皮較厚實的根莖類，如主食類的地瓜、芋頭和南瓜，或是蔬菜類的洋蔥、蒜頭和牛蒡等，都是比較耐放、可以常溫保存的食材，建議可以準備一些，也不會佔到冰箱空間。多元攝取不同根莖類或蔬菜，也能攝取不同植化素，幫助提升免疫力。



二、冷凍或乾燥蔬果

如果生鮮蔬菜類買不到，可以挑選冷凍蔬菜，如冷凍花椰菜或四季豆等，或是乾燥的香菇、木耳，保存期限長，要吃的時候泡水就可以膨脹還原。

補充：乾燥的香菇是維生素 D 的重要來源，如果宅在家曬不到太陽，也可以吃乾香菇補充維生素 D。

三、奶粉或保久乳

奶類是優質蛋白質來源，尤其是現在大家都需要注意免疫力提升或維持。不過，鮮奶的保存期限大概只有 1 週（或是已經被搶光了），這時候建議可以買成分無調整的保久乳或奶粉，一樣可以補充奶製品。

參考文章：保久乳有加防腐劑嗎？營養師釐清鮮乳、保久乳、乳飲品營養價值差異

四、罐頭

先破解大家對於罐頭的迷思，罐頭是因為高溫殺菌加上真空包裝，所以可以延長保存期限，並沒有添加防腐劑（食安法也有規定不能加），也不需要添加過量的鹽或糖，只是的確很多罐頭為了符合大眾喜好而重口味。

如果能看清標示選擇低鈉低糖、非重組肉、非醃漬的罐頭，也可以是很好的營養補充，例如「水漬」鮪魚、番茄鯖魚、水煮玉米、水果罐頭或切片洋菇罐頭等，但還是建議搭配新鮮食材一起食用，並避免把湯汁喝掉喔！

五、麥片、乾糧



燕麥片可以當作早餐或點心，同時增加水溶性纖維的攝取，乾糧也很推薦原味的堅果，可以補充好的脂肪來源。其他類似的食品或餅乾零食類只要注意挑選時盡量選擇無添加糖，或是看營養標示選擇「糖」和「鈉」相對少的就可以。

防疫期間注意均衡飲食，讓免疫力提升非常重要，因此要避免用點心取代正餐，並保持心情平靜，不憂慮、不恐慌、正向防疫，一起度過這次難關！

文/吳宜庭 圖/巫俊郡





本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／營養師推薦 5 大類必買食材 安心防疫健康吃！

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