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朱立倫520狠批蔡政府施政「一片黑暗」　為選黨魁加溫

▲前國民黨主席朱立倫520狠批蔡政府施政一片黑暗，黨內人士解讀，是在為參選黨魁加溫。（圖／資料照片）
▲前國民黨主席朱立倫520狠批蔡政府施政一片黑暗，黨內人士解讀，是在為參選黨魁加溫。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-05-20 10:56:22｜2021-05-20 10:57:02

今日是總統蔡英文就職5週年，前國民黨主席朱立倫狠批蔡政府缺乏治理經驗，導致執政成績「一片黑暗」，對比他從桃園、新北施政20年的治理經驗積累是「千錘百鍊」；黨內人士分析，朱立倫提及國民黨更要扮演好在野黨的角色，準備重返執政奉獻台灣，且強調他個人「責無旁貸」，顯示該文逐步為宣布承擔黨主席加溫。

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朱立倫說，今年以來，台灣相當不平靜。在蔡英文總統治理之下，歷經了警紀之亂、疫情炸裂、旱情缺水以及分區大停電。單獨一件事的發生，或許可以說是人為疏失，但多起事件此起彼落不斷地爆發，「凸顯的是這個政府的全面治理失能。」

他批，蔡總統曾經承諾要「點亮台灣」，執政後的成績卻是「一片黑暗」。

他指出，黑道在民進黨內橫行，顯見民進黨的腐化之深，連總統兼任黨主席都無法杜絕。警紀紊亂令人民感到失望，政治力的介入導致警界高層升遷僅憑借是誰的人馬；署長無權過問，專業無法發揮、致使基層士氣低落。

他說，新冠肺炎流行，世界過去經歷封城如今準備結束疫情，但台灣嚴峻挑戰卻正要開始。過去一年，政府有誠實面對疫情、超前部署應有的準備嗎？疫苗施打比率，台灣每一百人約1.04；全球每一百人約19.6。蘇貞昌院長要求人民「收心」，但防疫與應變落後新北市及台北市。「去年笑別人一年，現在至少慢全世界一年！」

此外，他還指出，台灣面臨旱象，產業與民生用水受到衝擊；蔡總統上任至今多次曾經承諾不會缺電，宣示2025要以20%綠能邁向非核家園。但在花費數千億納稅人血汗錢後，再生能源占比僅增加約1%。

朱立倫批，「治國經驗不是一蹴可及，治理積累需要千錘百鍊。」執政團隊沒有治理實績，用人酬庸不尊重專業，遇事側翼做圖卡，大內宣訴諸仇外情緒鼓動支持率，不是一個執政團隊該走的正道。

朱立倫說，因此他們更需要爲人民把關，讓中華民國回歸專業治理；國民黨更需要扮演好稱職的在野黨，以治國理念經驗奉獻台灣。

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