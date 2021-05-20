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外送業者撥款1000萬　全額補助雙北外送員打疫苗

▲foodpanda今（20）宣布，將全額補助雙北外送員施打疫苗。（示意圖／foodpanda 提供）
▲foodpanda今（20）宣布，將全額補助雙北外送員施打疫苗。（示意圖／foodpanda 提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-20 11:00:17｜2021-05-20 11:00:29

全台疫情升溫，外送員成了無數家庭居家生活不可或缺的夥伴。而為了近一步保障外送員健康， 外送平台業者今（20）宣布，將即刻提撥 1000 萬元預算，配合中央疫情指揮中心疫苗施打政策，全額補助疫情最為嚴峻的雙北地區外送夥伴接種COVID-19疫苗；同時，業者也希望政府未來在疫苗分配上，可將在疫情期間接觸民眾機率極高的外送夥伴列入優先施打對象之一，並期許於今年第三季前，能就風險較高的雙北外送夥伴優先完成疫苗接種，相關補助資訊將於近期另行公告。

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foodpanda台灣區董事總經理方俊強表示：「台灣社會面對百年防疫戰，長者照護及幼兒教養等照顧功能幾乎全數回歸家庭，不便外出採購的家庭或獨居者等，外送成為其重要維生系統的一環。而確保店家-外送夥伴-消費者三方運送鏈的健康安全，是企業應盡的責任和義務。目前已向相關單位表達訴求，希望能儘速為 foodpanda 外送夥伴爭取施打自費疫苗，和大眾共同攜手度過難關」

業者指出，外送夥伴作為外送環節中，高頻率接觸店家、消費者的角色，期盼透過保障外送夥伴安全，進一步讓合作商家與訂餐的消費者均能安心、放心，共同形成堅強防疫鏈，一同與政府齊心守護大眾健康，全方位防疫不鬆懈！

此外，業者表示，他們也積極推動「無接觸送餐」，於 app 介面提供無接觸外送選項，並預設開啟，同時呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐並落實無接觸外送；此外，消費者及外送夥伴取送餐務必全程配戴口罩，在醫療院所、商辦、住家等地，均盡可能與外送夥伴約定於空曠處取餐，並維持 1 公尺以上的安全社交距離，保障雙方安全。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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78.57%21.43%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
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