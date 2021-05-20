個人申請放榜！近9成第一志願上榜 6265缺額等分科測驗
110學年度「大學個人申請招生」今（20）日上午9時正式放榜，今年總報名人數有85422人，相較於109學年度減少1764人，其中有89.85%的學生以第一志願率取，比去年的87.12%更高。不過招生缺額計有6265個相較去年大幅增加2068個。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-20 11:16:09
甄選會指出，今年個人申請招生名額55541個，相較於109學年度55267個，增加274個。 獲分發人數50767人，相較去年減少1554人。報名分發率59.43％，整體招生名額使用率為88.73％，較去年減少3.73%。
而通過第一階段篩選考生平均通過校系數，今年度為2.87個較去年度2.77個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，110學年度以第一志願序獲分發有45616人，比率為89.85%，較去年度87.12%，亦有成長。
分發後的招生缺額計有6265個，相較109學年度招生缺額4197個，增加2068個。甄選會說明，今年招生缺額數增加的現象，除因招生總名額數增加、報名人數減少外，考生之間報考志願校系重疊也有影響。
此外，因受疫情影響適用應變方案而經志願校系甄試錄取的防疫考生共有2人，獲分發人數2人，分發大學分別為大葉大學與長榮大學。