藍批蔡政府執政缺水、缺電、缺疫苗　要總統向全民致歉

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國民黨指出，面對疫情，最需要的就是疫苗，但是台灣至今仍然沒有管道取得穩定及充足的新冠疫苗，去年原本有機會採購到的德國BNT疫苗，為何最後失之交臂，一直是全民疑問，而在這一年時間裡，駐美代表蕭美琴並未積極幫台灣爭取美國疫苗，反而花時間在幫友邦爭取疫苗，如此本末倒置的行為，正是蔡政府輕忽疫情的結果。
國民黨說，台灣缺水問題越來越嚴重，中南部許多水庫蓄水百分比只剩個位數，政府花大筆前瞻預算在水資源建設，但是最基本的清淤卻沒有做好，如今不但人民用水緊張，更連帶影響抽蓄發電，危害供電安全，面對未來可能成為常態性的乾旱，蔡政府到底有沒有整體性規畫和因應對策？
在供電不穩方面，蔡英文曾經多次擔保台灣不會缺電，但是任內卻發生3次全台大跳電，尤其是今年因為疫情，許多人待在家中不能外出，卻又沒有電力可用，讓配合居家防疫的人苦不堪言，經濟部更公開承認台灣供電不足，無法因應電力需求，蔡總統卻沒有為自己的承諾跳票道歉，反而繼續以話術欺騙人民。
此外，過去強烈反對含萊克多巴胺豬肉進口的民進黨，如今蔡英文卻用黑箱決策的方式，逕行開放全世界的萊豬進口台灣，嚴重危害國人健康，全台灣高達7成民眾反對進口萊豬，蔡政府卻還是一意孤行，徹底犧牲國人的食品安全，更引發全國人民的反彈。
國民黨指出，有黑道背景的黃承國都能擔任國策顧問，儼然是黑道治國，讓國人生活在不安與擔憂之中。