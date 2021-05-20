NBA／籃網例行賽橫掃綠衫軍 奈許竟說沒有參考價值
東區2種子籃網季後賽首戰，將在23日對決昨天贏球拿下第7種子塞爾提克，儘管例行賽對戰，籃網3戰全勝，但主帥Steve Nash(奈許)認為沒有價值，全員不輕敵，Kevin Durant(杜蘭特)、Kyrie Irving(哈登)也發表看法。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-20 11:39:41
塞爾提克昨天靠著當家球星Jayson Tatum轟下50分，本季第3次比肩勇士得分王Stephen Curry，並列聯盟第1，率隊以118:100擊敗巫師，搶下第7種子席次，賽後Tatum表示下役會很艱辛，所有人都知道籃網陣中有哪些傢伙，但綠衫軍能連4年挺進季後賽也不是省油的燈。
籃網例行賽對戰塞爾提克全勝，Nash表示，「都是3套不同陣容，所以沒有什麼參考價值。」分別是Irving配KD、Irving配James Harden，以及Irving配其他人，因三巨頭接連受傷，所以都沒有同時出戰過綠衫軍。
KD表示季後賽會努力向外界展示籃網的目標是什麼，這幾天要好好把握時間練球，並提到綠衫軍有很多得分點，身體對抗、轉移球做的相當不錯，最後強調不擔心Harden傷癒復出和球隊的融合，「他可是12年經驗的老將了，他當然可以做得很好。」
Harden則表示，他不在乎個人數據，「我覺得贏球才是最重要的，當我只是填滿數據是不夠了，今天訓練我得0分，但我這邊贏了。我知道我該做什麼，也不需要和KD、Irving競爭什麼。」