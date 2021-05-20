在家工作可能使毛孩「壓力山大」　貓貓焦慮：讓我靜靜！

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毛孩們其實非常重視「常規生活」，原先你上班的時間，是牠們最安靜、專心得獨處時間，而這段時間突然沒了、打破常規，即有可能對牠們帶來不必要的壓力。如若毛孩個性親人，這時產生的問題是，牠們無法理解何謂「在家工作」，只覺得主人明明在家，卻花大把時間坐在電腦前，這使牠們非常焦慮：「主人為什麼不理我呢？」。在往後面一點想，後續疫情穩定重回公司上班，牠們又要在面臨一次常規的改變，及看不到主人的失落感，上述這些原因就可能會使牠們備感壓力！
歐美地區因為已實施了長時間的在家工作，已有許多獸醫學校與學會提供詳細的文獻整理和建議，以下為獸醫老韓整理出來的摘要：
1、建立常規：
即使在家工作，也要在固定的時間餵食、互動、陪玩...…等等，讓毛孩能夠預期什麼時間會發生什麼事情。也最好先考量到終究會回辦公室上班，可以提前根據回去上班後的作息來設定常規。「規律」與「可預期性」有助於給予貓狗安全感。
2、給予彼此空間：
雖然奴才們很想全天候吸貓，但這可能會是很大的打擾。請尊重毛孩獨處的需要，當牠走到別處、或是睡覺的時候，就給牠空間吧！日常就可以培養的習慣是給予毛孩一個牠自己的安靜小空間，可能是紙箱或是牠的床，只要牠進入那個地方，我們人類就絕對不去打擾，久而久之，貓貓狗狗會了解，當牠需要獨處的時候，就回到牠的小空間。
3、觀察並諮詢專業：
初期一定要特別注意狗貓的精神和食慾，有沒有任何行為異常。壓力對動物是萬惡之源，尤其是對貓，壓力很可能導致某些疾病。一旦發現有異常，請立刻尋求獸醫師的協助！
大家可依據以上三點觀察自家毛孩，避免為牠們帶來不必要的壓力。網友們則對這篇文章非常有感：「尤其小孩停課壓力超大啊！」、「因為在家就一直擼貓，晚上牠比平常早睡了兩小時XD」、「我在打電腦的時候，我家的狗會在地上哭，然後就得邊抱牠邊打，最後也不讓我打字了，一直討摸」、「我一直都是在家寫稿的，犬子來我家7年半，第一、二年很愛撒嬌，到現在根本沒有要理我&直接走去隔壁空房間尋求個狗獨處空間。」。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。