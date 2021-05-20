金融業染疫連環爆！安泰銀、永豐銀及中壽也有員工確診

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安泰銀行進一步說明該名確診同仁係擔任景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶，在5月16日下午通報總行，疑似感染新冠肺炎，並依照主管機關指示進行相關處置，隨即於當日進行核酸檢測。而在當日晚間即安排專業消毒廠商執行分行全面性消毒，當晚該分行相關員工9名、保全1名也配合疫情指揮中心規定，未再外出並自5月17日起居家隔離14天。
為杜絕染疫風險及確保營運不中斷，安泰銀行也於5月17日上班日，另外調派人力至該分行協助處理日常業務，並由鄰近分行（興隆分行）做為備援據點，兼顧防疫與營運需要。安泰銀行也強調，配合政府防疫政策，全面啟動升級防疫措施，包括啟動異地辦公，實施三梯次分流上下班，內外勤同仁於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，勸導員工減少中午外出用餐，落實內部疫情通報機制。
永豐金也證實經由通報機制，得知位於台中地區的永豐銀行北台中分行員工，因在14日曾經北上與新北市中和區家人聚餐，16日家人因為身體不適，在19日經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，該名員工已依照政府規定進行相關處理措施。經查該名員工自17號起即未進入分行，目前已透過系統調查回溯之前一周內可能與該員工接觸的客戶，並轉請主管機關協助進行必要的防疫作為。
永豐金強調，金控防疫通報中心也立即啟動相關防疫應變措施，包括持續給予確診同仁最大的協助、請該分行所有同仁接受採檢，並居家自主健康管理， 該分行也會調集其他分行同仁支援，確保客戶服務不受影響。
永豐金與集團各公司自5月17日起即啟動營運不中斷共5大防疫措施，面對疫情的嚴峻及員工確診，將嚴格要求員工加強落實，5大防疫措施包括，包括居家上班、重要維運單位異地備援、彈性分流上班、跨大樓間禁止移動、關閉餐廳及交誼廳等聚會場所。同時，各項會議全面改為線上化並減少非必 要非法定會議；重要法定會議則刪減非必要議程、減少不必要出席或列席人員，並全面遵守社交距離。
永豐金表示面對新冠肺炎疫情步步進逼，疫情指揮中心提升全國防疫警戒至第三級，永豐銀行第一階段至5月28日前，啟動居家上班機制，未來將視疫情發展，逐步提升至3000人，疫情熱區則以最小人力維運，同仁若與確診者接觸，或有疑慮，將全額補貼協助同仁採檢，以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗
至於中壽則是透過內部員工信表示在19日接獲通知敦北大樓14樓有1名內勤員工確診，並已依政府規定做相關處理措施，並立刻安排同樓層同仁做檢測，通知同樓層同仁返家不外出並加強自我健康管理，也在當晚安排清潔消毒。
中壽今日也證實昨日接獲通報，敦北大樓1位內勤員工確診。這位員工工作性質單純，並無接觸客戶，均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，於職場內也全程配戴口罩，並做好相關防護措施。
中壽強調非常重視員工權益，以「保護員工安全」為優先原則，確保全體員工健康及客戶服務、業務，皆能持續營運，不受影響，在第一時間依照衛生主管機關指示，以嚴謹、審慎態度迅速進行相關處置及各項應變措施，包括立刻安排同樓層員工進行檢測，通知同樓層員工返家不外出，並加強自我健康監測，並在5月19日晚間已經安排專業消毒廠商進行大樓全面性消毒。
因應這波疫情變化，中壽為維護員工健康安全，也大幅提升員工居家辦公比例超過六成，異地辦公及原地辦公員工，也採取彈性上下班時間，藉由人員分流、分散，以降低感染風險。同時，提醒員工加強自我健康監測、定期回報，更提供公司醫師專屬諮詢專線，解決員工健康疑慮。
中壽強調將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，呼籲員工做好自我健康照顧，祈願大家齊心團結，攜手共度難關，一起為台灣防疫盡一份心力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。