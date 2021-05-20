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無論男女老少，定期進行體育鍛煉仍是保持健康的重要關鍵。運動不只可以增強免疫力，使肌肉、骨骼、心臟、肺部、大腦都能維持良好狀態，還能夠減少壓力。但是，待在家裡雖可以減緩新冠病毒的傳播，待在家中並不一定意味著要捨棄運動，只是運動的場域轉換到室內的密閉空間，不妨多加善用室內環境讓運動變得不一樣，更靈活多變，以下提供在家運動的參考：
• 快步走動或室內上下樓梯10-15分鐘，每天2-3天
• 找線上健身影片或課程進行鍛練、放音樂跳舞
• 瑜珈進行深呼吸或正念思考來舒緩緊繃的情緒
• 跳繩、彈力帶、門上健身拉桿、啞鈴等器材來訓練肌肉
• 用椅子鍛鍊三頭肌、在地板伏立挺身、仰臥起坐等鍛鍊核心肌群
• 善用家中的健身自行車、跑步機等來維持運動量
衡量身體狀況 出現異常要通報
美國人的體育鍛煉指南建議，每週進行150-300分鐘中等強度的有氧體育運動，並每週進行2次肌肉力量訓練。要注意的是，中等強度的運動對於免疫系統有幫助，但是過高強度的訓練反而會對身體造成影響，尤其在身體沒有適應的情況下，所以在家中運動時也要平衡你的運動菜單。若是在家中長期久坐，記得起身多走動，看電視可以在廣告中做些家務活動一下身體。
至於無症狀的確診者，運動時應保持適當的距離。美國運動醫學會（ACSM）建議，無症狀確診者可以進行中等強度的運動，但還是依照症狀的指引來調整。如果已出現發燒、咳嗽或呼吸急促等，應停止運動訓練，並盡快與醫療人員聯繫。
參考資料：
Time Saver: High Intensity Fitness Circuit in Minutes
Staying Active During the Coronavirus Pandemic
資料來源：健康醫療網 疫情關在家怎麼運動？ 跳繩、椅子操、門拉桿強肌力
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊