修補美歐關係兼拉攏俄國　美取消制裁北溪2號

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法新社報導，此舉有助緩解美國與德國為這項120億美元計畫而起的緊張關係。德國等歐洲國家認為，北溪2號管線對歐洲取得長期能源供應至關重要；德國先前甚至表明，美國制裁等同於干預內政。
路透社報導，在共和黨籍的前總統川普任內，美國與德國的雙邊關係惡化，如今拜登政府試圖重建關係。雖然沒有可豁免多久的確切日期，但國務卿有權可決定何時取消豁免。
美國官員希望藉由豁免制裁爭取一些時間，讓美國與德國討論管線可能構成的負面影響，並在更廣泛議題深化合作上取得談判籌碼，像是疫情、氣候變遷、經濟復甦以及與中國和俄羅斯往來等。
不過布林肯在聲明中強調，拜登政府仍維持反對興建北溪2號管線的立場，「我們仍反對這項計畫完成，因為這將削弱歐洲、烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）東側盟國以及歐盟國家的能源安全」。
「我們的立場與我們將強化跨大西洋關係的承諾一致，因為這攸關國家利益。」
長1200公里的北溪2號天然氣管線已完成超過95%，是鋪設在波羅的海海底，可讓輸往歐洲最大經濟體德國的天然氣量倍增。
俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom）持有這項計畫大部分的股權，與一個國際財團合作鋪設管線，組成企業包括德國的溫特謝爾（Wintershall）與Uniper公司，以及荷蘭皇家殼牌集團（Shell）、法國能源公司Engie和奧地利石油天然氣集團（OMV）。
俄羅斯天然氣工業石油公司總部設在瑞士，也有北溪2號管線的控制權，其執行長沃寧格據稱與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係良好。
外電指出，美國國務院今天的決定等於超級髮夾彎。2020年由於美國揚言制裁，管線鋪設作業擱置近一年，興建工作於去年12月才重啟。
布林肯今年3月在布魯塞爾表示，這條管線將損及歐洲利益並影響能源安全目標。他當時說北溪2號「是糟糕的構想，不利於歐洲與美國」，揚言將制裁「涉及計畫的任何實體」。
北溪2號的路線會尋著已於2011年開始營運的北溪1號，包括波蘭、烏克蘭與波羅的海周邊國家也都激烈反對北溪2號，憂心這條管線會強化莫斯科的區域政治影響力，尤其北溪2號繞過烏克蘭，使烏克蘭無法藉由收取管線過路費賺錢，恐使國內經濟雪上加霜。
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）樂見美國將取消制裁，稱這是緩解緊張的一步。馬斯說：「我們了解到，拜登政府做出這項決定，是考量到任內想建立非常良好的關係。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）樂見解除制裁的舉動，稱「總比看到宣布新制裁好，這肯定是正向的訊息」。
不過，此舉卻遭到共和黨籍聯邦參議員里契（JimRisch）強烈抨擊，他稱取消制裁等同於是「送禮物給蒲亭，在拜登與蒲亭峰會即將登場前，只會削弱美國能運用的籌碼」。
里契在聲明中說：「政府把德國和俄羅斯表面上的利益，置於我們在中歐、東歐與北歐的盟友之上。」
「華盛頓郵報」指出，布林肯是選在與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談前，宣布放棄制裁的決定。布林肯與拉夫羅夫選在冰島首都雷克雅維克所舉行兩年一度的北極會議（Arctic Council）期間舉行場邊會，是拜登政府任內美俄外長的首度面對面會談。
華郵還特別指出，布林肯與拉夫羅夫以手肘相碰致意，坐下就重要雙邊合作交換意見前雙方面帶微笑，氣氛與布林肯與中方高層官員首度會談時的激烈口舌交鋒迥異。
雖然放棄致才引發美國國會內對俄鷹派的痛批，但布林肯坐在拉夫羅夫對面時強調，華府更想要一個可預期、穩定的美俄關係。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100520