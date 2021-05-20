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肯尼NOW星球／向黑曼巴致敬！Kobe超高質感蛇紋球衣開箱

▲肯尼哥看到這件超有質感KOBE的雙面球衣非常興奮，一拿就愛不釋手。（圖／劉俊佑 攝）
▲肯尼哥看到這件超有質感KOBE的雙面球衣非常興奮，一拿就愛不釋手。（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-05-20 20:00:16

NBA洛杉磯湖人的傳奇球星Kobe Bryant在本月15日正式入選美國籃球名人堂，本集的《肯尼NOW星球》決定向「黑曼巴」致敬，邀請主持人肯尼哥來開箱由Mitchell& Ness提供的超高質感小飛俠雙面蛇紋球衣，不僅讓Kobe的愛好者眼睛為之一亮，連肯尼哥自己都愛不釋手。

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Kobe Bryant曾經穿過8號和24號兩個號碼，這兩個號碼同時都被湖人隊退休。因此這件球衣在設計上有許多巧思，一面是2002年kobe還是穿8號，另一面是2009年koe的24號，不僅讓收藏家可以同時擁兩種配色，連兩個號碼都可以一次滿足。

大家可能很好奇，為何會想選擇2002和2009當作球衣的年份？肯尼哥認為和S.O'Neal有非常大的關係，他表示：「2002年湖人拿下三連霸，但這三次的總冠軍MVP都是S.O'Neal，因此讓他們出現不合的傳聞，但到了2009年Kobe 擺脫S.O'Neal，靠自己奪下總冠軍，奠定了他在湖人的歷史地位」。

Kobe Bryant在球員時期成績輝煌，拿下五座總冠軍、兩次總冠軍MVP、一次年度MVP和四次明星賽MVP，日前還入選名人堂，但可惜去年年初因為飛機失事而喪命，無法親自參與入選名人堂這份榮耀。

至於肯尼哥大讚這件球衣還有哪些因素呢？答案就在5/20（四）晚間十點的《肯尼NOW星球》，喜歡Kobe Bryant的粉絲記得準時收聽收看喔！（編輯：吳忠育）

 

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