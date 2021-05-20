視察防疫旅館 陳其邁：員工每月加發3,000元津貼
全台疫情升溫，高雄市長陳其邁今（20）日上午特別到防疫旅館視察量能與防疫作為，並在現場宣布，針對面臨高風險的防疫旅館員工，市政府每個月加發3,000元的防疫津貼，也鼓勵進行隔離的民眾都能夠住到防疫旅館，保護自己、也保護家人。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-20 12:18:28｜2021-05-20 12:28:13
陳其邁表示，防疫旅館的整備，高雄市是有系統的、有策略的在做，高雄市目前有55家的防疫旅館，總共盤點的數量現在是有3,755個床位，希望在這個月的月底可以增加到4,755，也就是再增加1,000個房間，而需要隔離的民眾也依職鼓勵他們直接住進防疫旅館，雖然收到不少民眾抱怨為什麼不能住在家裡，但是個人需要隔離，也就代表家人需要自主健康管理，同住在一個屋簷下也會有疫情擴散的風險，所以住進防疫旅館是保護自己也保護家人。
陳其邁也宣佈，每一位防疫旅館的所有的同仁，每個月市政府會加發3,000元的防疫津貼，感謝他（她）們的付出，被問到大概需要多少的預算？陳其邁強調，防疫津貼的預算由市政府負責，目前預算大概是200多萬左右，會每個月發放直到疫情緩和下來，這個預算大家不用擔心，市府一定「要人給人、要錢給錢」。
而是否會向中央爭取防疫旅館員工優先施打疫苗，陳其邁則說，疫苗的施打對象會由中央疫情指揮中心宣佈，不過原則上還是必須根據風險的等級，醫療院所尤其是專責醫院或者負責採檢，以及實際照顧確診病患的醫護人員，醫療的部分優先，所以還是醫護人員先打，中央會根據醫療院所的數量，跟高風險族群的人口數來分配好，不要說高雄多其他縣市少，這樣整個防疫政策會亂了套。
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