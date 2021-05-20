疫情延燒、客人不上門　百貨業者應變拚餐廳美食外送

疫情持續升溫，百貨公司緊急應變，像是新光三越首度聯手台灣大車隊集團全球快遞，打造百貨自有專屬外送車隊，表示已邀集全台超過250家店內知名美食餐飲專櫃共同參與。另外京站也在自主停業兩日後、防疫升級，全面使用全國通用的簡訊實聯制，一樓增設外送外帶取貨區，全國共60家美食品牌，包括真珠、饗食都有參加。
記者許家禎／台北報導
2021-05-20 12:29:53
新光三越指出，自即日起全台同步，民眾於APP下單開始，到餐點製作、車隊外送等，都有長期以來為館內餐廳美食做把關的SGS第三方檢驗認證之外，專屬車隊也將於餐點製作完畢的第一時間，直接將餐點直送顧客手中，且不論消費金額多寡，還能同步獲得新光三越會員點數回饋。
業者指出，參與的全台250家餐飲專櫃，包括M One Café、欣葉台菜、春水堂、老乾杯、牛排教父鄧有癸旗下系列品牌等共同參與。外送限定餐點有老乾杯明太子高菜釜飯250元、開丼明星炙烤三拼丼250元、GB鮮釀餐廳GB三重奏500元、黃亞細滷豬手飯盒加鮮灼肉片湯260元。
京站時尚廣場在5月18日至19日自主停業兩日，清潔消毒後防疫規格再升級，在今日諧音象徵「我愛你」520，喊出「為愛留點距離」與民眾共同抗疫歸零。延續用餐鼓勵使用外送平台服務、1樓增設外送外帶取貨區，增設「得來速」安心取貨服務，全館共60家美食品牌，包括真珠、饗食天堂、開飯等皆有參與。業者指出無論是線上購物或是QQ飛食美食外送服務都能讓顧客較為安心，希望大家一起攜手度過。