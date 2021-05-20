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連任週年　蔡英文特赦因狩獵觸法孝子獵人王光祿

▲520連任總統滿一週年，蔡英文特赦因狩獵觸法孝子獵人王光祿。（圖／總統府提供）
▲520連任總統滿一週年，蔡英文特赦因狩獵觸法孝子獵人王光祿。（圖／總統府提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-20 12:32:01｜2021-05-20 12:38:36

總統蔡英文今（20）日連任總統就職滿周年，她宣布特赦獵山羌給母親吃而遭判刑的原住民王光祿，這是蔡英文上任後首次特赦的案件。總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統的這項決定，對於政府推動原住民族歷史正義與轉型正義工作，特別具有意義。

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蔡英文依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑之執行。Kolas表示，王光祿是在民國102年因使用土造長槍獵捕野生動物，違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法罪刑，經最高法院於104年11月3日駁回上訴確定；復經檢察總長提起非常上訴，最高法院審理時認適用法規有違憲疑義，向司法院聲請解釋。

Kolas表示，司法院就原住民狩獵案在5月7日作成釋字第803號解釋，其中《野生動物保育法》規定原住民族基於傳統文化獵捕、宰殺或利用野生動物不受相關條文限制之規定，大法官認為「傳統文化」應包含原住民依其所屬部落族群所傳承之飲食與生活文化，而以自行獵獲之野生動物供自己、家人或部落親友食用之非營利性自用之情形。

Kolas說，憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動之文化權利。在原住民族文化中，族人與山林共同分享、共同生存，相互依賴，日常狩獵是族人生活文化的一部分。   王光祿雖然因為狩獵野生動物而觸犯相關法律，但總統認為，考量他的狩獵是為供罹病的家人食用；狩獵自用也經大法官認為這屬於原住民傳統文化之範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展之用心。

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