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別被騙！網售800元快篩試劑　業者闢謠、食藥署喊罰100萬

▲網路流傳快篩試劑販售，業者表示產品只賣給衛生局跟醫療機構，其他管道不做販售，呼籲民眾不要誤信網路謠言。（示意圖／資料畫面）
▲網路流傳快篩試劑販售，業者表示產品只賣給衛生局跟醫療機構，其他管道不做販售，呼籲民眾不要誤信網路謠言。（示意圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-20 13:02:31

國內疫情嚴峻，民眾對於篩檢意識也逐漸加強，不過網路上卻出現了LINE群組在販售快篩試劑的消息，貼文內容提到：「安特羅新冠檢疫快篩（準確度高達92.3%以上，15分鐘內可得知結果）、個人試劑一只800元！」，甚至強調去醫院採檢更危險、費用更高。

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對此，安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋今（20）日回應表示，並沒有接獲這樣的消息，因為快篩試劑是醫療器材，所以安特羅只賣給衛生局跟醫療機構，其他部分都沒有做販售，包含一些廠商、公司行號，私下詢問想要購買也都遭到拒絕。

張哲瑋強調，安特羅沒有做任何私下販售，希望民眾不要誤信網路謠言，有任何接獲類似訊息也歡迎通報。

針對此事，衛福部食藥署醫粧組簡任技正林欣慧指出，檢測試劑因為是屬於醫療器材管理，如果要販賣醫療器材，必須要有醫療器材商執照，不可以個人沒有醫療商執照的逕自販賣醫材。

林欣慧提到，尤其在LINE群組上販售更是不行，因為食藥署並未核准檢測試劑可以通訊交易的通路販賣，正常情況檢測試劑應該是透過製造廠本身直接販售。

食藥署呼籲，目前對於醫療器材商販賣專案核准過的商品，沒有違法疑慮，但現階段核准的所有檢測試劑，都是要由專業人員，進行採檢操作使用，直接販賣給民眾，操作使用也不會準確，因此不鼓勵個人購買、使用這類產品，檢測結果恐怕不準確。

林欣慧強調，如果通訊交易通路有實證的話，可以依據違反醫療器材管理法第18條公告的限制規定，可以處3萬以上100萬以下的罰鍰。

▲LINE群組上謠傳販售快篩試劑的消息，稱新冠檢疫快篩準確度高達92.3%以上，個人試劑一只800元。（圖／截取自LINE對話）
▲LINE群組上謠傳販售快篩試劑的消息，稱新冠檢疫快篩準確度高達92.3%以上，個人試劑一只800元。（圖／截取自LINE對話）
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