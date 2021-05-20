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NBA／詹皇致勝三分！湖人逆轉勇士　拿下西區第7種子

▲「詹皇」LeBron James投進關鍵進球。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James投進關鍵進球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-20 12:49:31

洛杉磯湖人和金州勇士今(20)日進行附加賽的交手，湖人此役一路落後、激戰到末節才終於反超比數，最終「詹皇」LeBron James再度扮演英雄，投進致勝三分球，讓球隊以103:100驚險獲勝，拿下西區第7種子。

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本場比賽開打前，湖人眾將受訪時就強調會對Curry嚴防，首節開打後，也的確機會貼身、不給這位2屆年度MVP接球，但勇士靠著Andrew Wiggins開局3投3中、得到7分的好表現，打出15:4的攻勢；不過湖人靠著Kentavious Caldwell-Pope和Alex Caruso的3顆三分球，將分數快速追近，該節打完勇士取得28:22領先。

次節，LeBron James重回場上，不過勇士替補小將在Wiggins的帶領下發揮不錯，重新建立起9分領先；之後Curry找回手感連進2顆三分球，Jordan Poole也飆進外線，幫助勇士擋住湖人反撲，再加上Curry在半場結束前投進壓哨三分球，勇士以55:42取得雙位數分差的優勢。

不過易籃在戰後，勇士失誤增加，湖人一波14:2追近比數，光是這一節勇士季發生了7次失誤，讓湖人多了許多攻防轉換機會，趁機打出35:24的攻勢，追到只剩2分。

末節一開始，Davis就靠著灌籃邦助球隊追平比數，湖人一波8:0的小高潮把分數超前，Curry連拿5分稍微穩住了形勢，接著輪到Wiggins連拿4分，雙方回到1分差。

暫停回來後，Wiggins強硬打進讓勇士追平比數，接著Poole投進三分球、Curry分切入打板進，勇士在最後三分鐘取得3分領先；不過Curry之後發生失誤，湖人連兩個回得到快攻機會，將比數追平。

最後58.2秒，James投進一顆大號三分球，讓湖人取得關鍵超前，之後勇士最後一擊發生失誤，最終湖人就以3分之差取勝，確定拿到西區第7種子的席次。

Curry今天投進6顆三分球，得到37分、7籃板、3助攻，Wiggins得到21分，Draymond Green僅有2分，但有9籃板和8 助攻；Poole和Bezemore各得到10分。

湖人三大得分箭頭LeBron James、Davis和Dennis Schroder共計55投20中，命中率並不理想，然而他們靠著較好的失誤控制，重新掌握比賽節奏，進而逆轉。Davis得到25分、12籃板，James繳出22分、11籃板、10助攻，Caruso得14分。

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