NBA／詹皇致勝三分！湖人逆轉勇士　拿下西區第7種子

我是廣告 請繼續往下閱讀
次節，LeBron James重回場上，不過勇士替補小將在Wiggins的帶領下發揮不錯，重新建立起9分領先；之後Curry找回手感連進2顆三分球，Jordan Poole也飆進外線，幫助勇士擋住湖人反撲，再加上Curry在半場結束前投進壓哨三分球，勇士以55:42取得雙位數分差的優勢。
不過易籃在戰後，勇士失誤增加，湖人一波14:2追近比數，光是這一節勇士季發生了7次失誤，讓湖人多了許多攻防轉換機會，趁機打出35:24的攻勢，追到只剩2分。
末節一開始，Davis就靠著灌籃邦助球隊追平比數，湖人一波8:0的小高潮把分數超前，Curry連拿5分稍微穩住了形勢，接著輪到Wiggins連拿4分，雙方回到1分差。
暫停回來後，Wiggins強硬打進讓勇士追平比數，接著Poole投進三分球、Curry分切入打板進，勇士在最後三分鐘取得3分領先；不過Curry之後發生失誤，湖人連兩個回得到快攻機會，將比數追平。
最後58.2秒，James投進一顆大號三分球，讓湖人取得關鍵超前，之後勇士最後一擊發生失誤，最終湖人就以3分之差取勝，確定拿到西區第7種子的席次。
Curry今天投進6顆三分球，得到37分、7籃板、3助攻，Wiggins得到21分，Draymond Green僅有2分，但有9籃板和8 助攻；Poole和Bezemore各得到10分。
湖人三大得分箭頭LeBron James、Davis和Dennis Schroder共計55投20中，命中率並不理想，然而他們靠著較好的失誤控制，重新掌握比賽節奏，進而逆轉。Davis得到25分、12籃板，James繳出22分、11籃板、10助攻，Caruso得14分。