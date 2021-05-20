唐鳳僅花3日推出「簡訊實聯制」NHK大讚：只需5秒超方便

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）嚴峻，為了遏止疫情擴散，各家商店、大眾運輸都開始實施「實聯制」。行政院數位政務委員唐鳳火速推出「簡訊實聯制」再度引發日媒關注。日本《NHK》電視台更做出報導，介紹簡訊實聯制功能，盛讚便利性相當高。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《NHK》報導指出，台灣受到疫情影響，各個商家配合實聯制，進入餐飲店之前，要先掃描QR code，並登記電話、姓名以及同行人數，或是在紙本上手寫必要資訊。《NHK》記者實際到餐飲店演示登記方法，表示有不少民眾覺得這樣很麻煩，也有民眾認為會讓商家或是其他客人獲得自己的個人資訊，擔心資料因此外洩。對此，行政院數位政務委員唐鳳也推出新功能。





▲為了因應防疫措施，唐鳳推出「簡訊實聯制」功能。（圖/行政院提供）

《NHK》報導中介紹了最新的「簡訊實聯制」功能，表示使用方法非常的簡單，只要掃描店家QR code，便會出現店家代碼，將店家代碼透過簡訊傳送至1922便能完成實聯制登記，還可以透過疾管署LINE帳號「疾管家」內建的實聯制掃描功能進行。





唐鳳過去以來都備受日本媒體以及網友關注，《NHK》指出，在台灣疫情感染急速擴大的情況之下，唐鳳這一次僅花了3天就完成「全國簡訊實聯制」，透過簡訊登記只需要5秒，而且個資也不容易外流，稱讚其便利性相當高。



