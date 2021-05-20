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由於現代人常有久坐、活動力不足的情形，會讓內臟脂肪一直堆積體內，加速了血管老化，甚至動脈硬化等心血管疾病問題。
運動醫學醫師凃俐雯，也曾在自己的部落格中提到，日本學者 Yasuharu Tabara 運用「單腳站立」測試就能知道目前腦部的健康狀態。透過這個研究發現，如果無法單腳站立超過 20 秒，就表示腦部已經出現的問題，雖然尚未出現任何明顯症狀，但發生中風及失智症的機率都會比較高。
日本也有研究發現，單腳站立能帶給骨頭適當的刺激，讓體內鈣質更加穩固、增加血流量，讓造骨細胞被活化。
這個實驗讓 40 名有骨質疏鬆的人，進行雙腳各單腳站立 1 分鐘，每天進行 3 回，發現 7 成以上的受試者的骨質密度有上升的情形。而「單腳站」還能帶來下列 3 好處：
- 提升下半身的肌力
- 鍛鍊軀幹
- 培養平衡感
- 基礎版
(2). 抬高左腳，距離地面約 5～10 公分，使用右腳站立，靜止 1 分鐘。
(3). 1 分鐘後再換邊做
(4). 左右腳各做 1 分鐘為一次，早、中、晚各做 1 次。
- 進階版
(2). 身體平穩後，雙手將毛巾往上抬，同時腳往下壓，持續 7 秒鐘後換邊進行。
(3). 左右腳各做 1 次為一組，每天進行 5 組即可。
- 年長者版
(2). 抬起單腳距離地面 5 公分，靜止 1 分鐘後再慢慢放下，左右腳交替做即可。
(3). 左右腳各做 1 分鐘為一組，每天進行 3 組。
進行的過程若無法維持 1 分鐘也沒關係，以自己能夠承受的秒數進行，無法維持平衡的人也可以用手扶著牆壁做喔！
參考來源：
Sports Dr. Tu – 凃醫師的運動保健室
文 / 彭幸茹
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 /「單腳站」1分鐘勝過走50分鐘的路！能顧膝蓋、護血管又防失智