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新冠肺炎確診後吃什麼？高熱量、高蛋白幫助患者恢復健康

新冠肺炎確診後吃什麼？高熱量、高蛋白幫助患者恢復健康
新冠肺炎確診後吃什麼？高熱量、高蛋白幫助患者恢復健康

Heho健康

2021-05-20 13:01:30

如果被通知新冠確診，在醫院治療後出院在家休息等待康復，或是屬於輕症或無症狀應在家隔離期間，營養照護是對抗病毒非常重要的武器，美國靜脈暨腸道營養學會也指出康復期間應該以高熱量、高蛋白飲食為主，並且補充足夠水分，搭配規律運動，就能幫助恢復健康，減低醫療量能。

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在康復期間，營養補充和足夠的水分是戰勝病毒的重要關鍵，當身體得到足夠的營養和水分來源，才不會透過消耗體脂、肌肉和體液來維持正常生理功能，也能盡快康復。

iStock-146801510
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增加食慾 補充足夠熱量的方法

感染期間可能會沒有食慾，但在這期間你的身體非常需要熱量和蛋白質，熱量需求比原本高 400-500 大卡，因此建議少量多餐，就算時間到了肚子不餓，還是必須為了讓身體獲得足夠熱量而進食。若味覺或嗅覺受影響食慾不佳，可以參考以下方法：

  1. 常溫或放冷的食物味道會比熱食好，較不會有太強烈味道
  2. 若食物嚐起來有金屬味，建議使用塑膠餐具盛裝及進食
  3. 避免過於甜膩的食物
  4. 若飲品喝起來有鹹味或苦味，可以加適量糖調整風味
  5. 若食物吃起來沒味道，可以加辛香料增添風味
高蛋白奶昔食譜（2.5 杯/約 600 ml，每杯可提供 200 大卡熱量及 12 公克蛋白質）
全脂優格：3/4 杯 （希臘優格蛋白質含量更高）
全脂牛奶：1 杯 （若希望質地濃稠點可自行加量）
花生醬：2 大匙（30 公克）
新鮮水果：如香蕉、芒果、莓果等 

另外，如果無法從天然食物取得足夠熱量，建議可以使用商業配方營養品，補充熱量、營養素及額外的礦物質，幫助患者達到營養需求。



確保水分攝取足夠的方法

咳嗽、發燒或流汗都會增加體液流失，因此就算沒有感覺到口渴，還是要確保補充足夠水分，否則當身體缺水時，會發現痰越來越濃稠，很難把痰清出來。而缺水的徵兆除了口渴、口乾舌燥之外，可以從尿量及尿液顏色評估，最好是每 3-4 小時尿一次，且尿液顏色為淡黃色為佳。以下為補充水分小秘訣：

  1. 每小時都要補充，如果無法一次喝大量，就儘量每 15 分鐘喝兩三大口，少量多次喝
  2. 可以用不同味道的流質種類替換避免味覺疲勞（以含熱量及營養素的飲品為主）
  3. 晚上睡覺時確保床邊放置足夠液體，確保晚上醒來能補充
  4. 若有嘔吐或腹瀉，可以補充含電解質的液體，如運動飲料或自製補充液
自製口服電解質補充液配方
1/2-3/4 茶匙鹽
1 杯果汁（蘋果/橘子/葡萄/蔓越莓）
3.5 杯水

每天量體重 盡可能維持體重

體重是反應身體是否維持良好水分和營養狀態最直接的指標，當體重下降，有可能代表身體正在持續缺水，或是肌肉、脂肪的流失，間接導致身體更虛弱，甚至影響下床、走路和日常活動。身體重新合成肌肉需要很長的時間，因此更需要預防急性期的肌肉流失，避免影響日後恢復。

在對抗新冠肺炎這段期間，維持高熱量、高蛋白飲食，並配合規律運動，可以幫助更快恢復健康生活！

文/吳宜庭 圖/巫俊郡

參考資料

Nutrition and Hydration: Key Weapons in the Fight Against COVID-19

High Calorie and High Protein Ideas



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠肺炎確診後吃什麼？高熱量、高蛋白幫助患者恢復健康

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