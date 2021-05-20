蔡英文視察國防部　「防疫視同作戰，定能打贏這一仗」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞表示，這幾天疫情升高，從篩檢、疫調、消毒到阻斷傳播鏈，每天都在和病毒賽跑。這段期間，國軍各單位配合防疫和戰備，除了堅守崗位，也提供支援，有國軍在，讓大家很安心，她也提醒大家下面三件事情：
蔡英文說，第一、全國第三級警戒，要請國軍全力配合防疫。目前全國進入第三級警戒，防疫標準是全國一致的，每一個縣市都不能被遺漏。化學兵支援各縣市消毒、三總派員支援快篩、軍備局協同檢疫所整備。
她提到，特別是三總松山分院，已經要轉型成為中央防疫的專責醫院，以及國軍總醫院支援集中檢疫所，中央地方可以一條心，一起克服疫情的難關。
蔡英文說，第二、是台灣雖然有疫情，可是仍然要維持戰備，堅守崗位。在全國專注防疫的同時，共機、共艦依舊不時的侵擾，大家要密切監偵周邊海空域並妥為處置，更要提高警覺、維持戰備、堅守崗位，保護國家安全。
蔡英文表示，最近因為疫情的關係，有很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現。像是最近化學兵「消毒藥劑非常毒」的攻擊，也引起民眾的緊張，這是認知作戰，也是壓力測試，要請各位務必要提高警覺，妥善因應。
第三、要落實防疫，保持健康就是保持國軍的戰力。蔡英文提醒各位，健康一定要顧好才能夠維持戰力。現在開放國軍弟兄施打公費疫苗，現在疫苗也都陸續到位。營區防疫更是重中之重，務必嚴格貫徹，不該有任何的失誤。絕對不要讓官兵在勤務之外，還要憂慮疫病跟疫情的風險。
「防疫視同作戰，能打贏整場戰爭的，一定是準備充足、士氣高昂的部隊。」蔡英文說，國家有需要的時候，看到國軍來了，就知道支援到了。這是很多國民的想法，也是國軍存在的意義，我要再一次謝謝各位在疫情中的辛苦付出，她身為三軍統帥，以各位為榮，也請各位以國家人民為念，全力以赴。包括國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、軍醫局長陳建同等亦出席。