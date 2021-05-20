台北捷運傳3員工確診 莊人祥證實：已匡列13人採檢
針對台北捷運公司有員工傳出確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）回應，目前有北捷3位原工確診，目前匡列13位為居家隔離並採檢。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-20 15:13:20｜2021-05-20 15:17:08
莊人祥指出，目前台北捷運有3位員工確診，都是內勤人員，並未在外頭接觸民眾；針對該案，目前匡列同辦公室的13人為居家隔離與採檢對象，另外請非密切接觸者的員工加強職場健康監測；至於目前台北捷運是否有分組上班，還需要進一步了解。
指揮中心表示，今日新增286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日或採檢日介於今年5月1日至5月19日；居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為台北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及臺中市各2例、新竹市及雲林縣各1例；萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例；關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例；相關疫情調查持續進行中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。